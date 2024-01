بازگشت سری Prince of Persia با The Lost Crown این بار در قالب و ظاهری بسیار متفاوت رخ داده است. آیا با نتیجه‌ای راضی‌کننده مواجه هستیم؟ داستان بازی Prince of Persia The Lost Crown، در زمان حمله‌ی حکومت کوشانیان به ایران آغاز می‌شود؛ جایی که ما کنترل سارگون، یکی از هفت قهرمان و دلاور گارد […]

نقد و بررسی Prince of Persia: The Lost Crown مصطفی زاهدی ۲۱ دی ۱۴۰۲ - 20:30