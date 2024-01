اعلام بازیگر نقش دینا در فصل دوم The Last Of Us

در ادامه رونمایی از بازیگران نقش‌های کلیدی فصل دوم سریال The Last Of Us شاهد رونمایی از ایفاگر نقش دینا هستیم.

دست اندرکاران شبکه HBO طی روزهای اخیر تمامی توجهات رسانه‌ها را به سمت مجموعه تلویزیونی درام و پسا-آخرالزمانی The Last Of Us (آخرین بازمانده از ما) معطوف کرده‌اند. اقتباسی از فرنچایز پرفروش و موفقی به همین نام ساخته استودیو ناتی داگ و نیل دراکمن که فصل نخست آن نه تنها رکورد تعداد بینندگان قابل توجهی را به ثبت رساند، بلکه در جشنواره‌های آخر سال میلادی ۲۰۲۳ نیز حسابی خوش درخشیده و طرفدارانش را به وجد آورده است.

پس از انتخاب کیتلین دیور و یانگ مازینو برای ایفای نقش‌های ابی اندرسون و جس در جریان وقایع داستانی فصل دوم این اقتباس تلویزیونی، نوبت به یکی دیگر از شخصیت‌های مهم رسیده که الی با نقش آفرینی بلا رمزی را در طول ماجراجویی‌هایش همراهی خواهد کرد. شخصیت دینا که نقش مهمی در طول وقایع The Last of Us Part II داشته است، شخصیت جدید فصل دوم اقتباس تلویزیونی HBO می‌باشد که طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده، توسط ایزابلا مونر (ایزابلا مرسد) ۲۲ ساله نقش آفرینی خواهد شد.

کریگ مازن و نیل دراکمن در بیانیه‌ای حول محور حضور شخصیت دینا در سریال آخرین بازمانده از ما اعلام نموده‌اند که:

دینا خونگرم، خنده‌دار و در عین حال خطرناک و مرگبار می‌باشد که از او شخصیتی دوست داشتنی ساخته است. شما می‌توانید تا ابد به دنبال بازیگری با چنین ویژگی‌هایی باشید و یا این که درست به سراغ ایزابلا مونر بروید. افتخار می‌کنیم که او را در کنار خانواده‌مان داشته باشیم.

از جمله آثاری که ایزابلا مونر در آن‌ها به نقش آفرینی پرداخته می‌توان به فیلم‌هایی نظیر Sicario: Day of the Soldado و Transformers: The Last Knight اشاره کرد. او همچنین به زودی شخصیت آنیا کورازون را در فیلم ابرقهرمانی Madame Web به عنوان بخشی از دنیای عنکبوتی سونی به تصویر خواهد کشید.

منبع: ددلاین