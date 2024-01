کیتلین دیور بازیگر ۲۷ ساله آمریکایی نقش آفرینی شخصیتی را در مدیوم تلویزیون بهره گرفته که می‌تواند آینده بازیگری وی را تضمین نماید.

کیتلین دیور متولد تاریخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۶ میلادی (۱ دی ۱۳۷۵) در مرکز ایالت آریزونا کشور آمریکا تحت عنوان فینیکس می‌باشد. سومین فرزند دختر زوج اسکیت‌باز کیتی و تیم که یک فروشگاه محلی در فیلادلفیا را نیز مدیریت کرده‌ و در کنار کیتلین صاحب ۲ فرزند دختر دیگر این خانواده مدی و جین نیز هستند.

او در همان آغاز مسیر زندگی و در حالی که تنها ۵ سال سن داشت، به هنرهای نمایشی علاقه شدیدی نشان داد و به سبب این که از خانواده‌ای حامی بهره برده است، در مدرسه بازیگری نام‌نویسی شد تا بتواند رویای خود را دنبال نماید. در اصل این نقش آفرینی بازیگر ۵۱ ساله استرالیایی تبار یعنی تونی کولت در فیلم The Sixth Sense ام. نایت شامالان بود که وی را به سمت بازیگری سوق داد.

با افزایش سن به سبب چهره متمایزی که داشت، پیشنهادات مدلینگ روانه کیتلین دیور شده و توانست تا در فیلم‌های تبلیغاتی متعددی حضور پیدا نماید که چنین شرایط کاری خوبی خانواده‌اش را مجبور کرد تا از دالاس به زندگی در لس آنجلس نقل مکان نمایند. مسئله‌ای که در سال ۲۰۰۹ میلادی زندگی وی را برای همیشه دگرگون کرد.

زندگی در لس آنجلس سبب شد تا توجه ویژه تهیه‌کنندگان هالیوود به سمت وی جلب شده و در سال ۲۰۰۹ میلادی به صورت رسمی وارد حرفه بازیگری شده و برای نخستین‌بار در مدیوم تلویزیون با سریال‌های Modern Family و Make It or Break It جلوی دوربین قرار بگیرد. نخستین تجربه‌ای که برای وی حس خوشایندی داشت و بالاخره توانسته بود تا رویای خود را به واقعیت تبدیل نماید.

با این حال پس از وقفه‌ای ۲ ساله در ۲۰۱۱ حرفه بازیگری وی رسماً در سینما و تلویزیون آغاز شد. حرفه‌ای که با فیلم‌های J. Edgar و Bad Teacher مارتین اسکورسیزی و جیک کاسندان آغاز شد و توانست تا با بازیگران مطرحی نظیر لئوناردو دی‌کاپریو و کامرون دیاز همبازی شود. در حیطه نقش‌های تلویزیونی نیز در سریال‌های Justified و Last Man Standing حضور پیدا کرد. آثاری که به سبب نقش آفرینی‌ تحسین شده‌اش، نامزدی در ۳۳مین جشنواره هنرمندان جوان را برایش در پی داشت.

حال که اصطلاحاً موتور کیتلین دیور گرم شده و از خامی درآمده بود، با فاصله گرفتن از مدیوم تلویزیون، به صورت تمام وقت تمرکز خود را به سینما اختصاص داد و تا سال ۲۰۱۴ میلادی در پروژه‌هایی نظیر Laggies، Men, Women & Children و Short Term 12 حضوری موفق پیدا کرد که بالاخره موفق شد تا نظر مثبت یکی از پرافتخارترین استودیو‌های بازیسازی حال حاضر جهان را جلب نماید.

استودیو ناتی داگ که با ساخت بازی‌هایی با المان‌های جذاب و منحصر به فرد، به شهرتی بین‌المللی دست پیدا کرده بود، برای ساخت نسخه جدید از فرنچایز آنچارتد تحت عنوان Uncharted 4: A Thief’s End به سراغ کیتلین دیور رفته تا صداپیشگی فرزند دختر قهرمان این مجموعه یعنی نیتن دریک را به وی واگذار نماید. اگرچه که بخش‌های مربوط به کیسی بسیار کوتاه و متعلق به انتهای بازی می‌شد اما این هنرمند آمریکایی توانست تا در همان لحظات کوتاه نیز بازیکنان را به وجد بیاورد.

پس از کسب تجربه‌ای موفق و به یاد ماندنی در حیطه بازی‌های ویدیویی، کیتلین دیور به سینما بازگشت و تا سال ۲۰۱۹ میلادی به نقش آفرینی در پروژ‌هایی نظیر Beautiful Boy، Them That Follow، The Front Runner و Detroit پرداخت که علی‌رغم عدم برخورداری از نقش‌های جالب توجه اما توانست تا قدرت بازیگری خود را به معرض نمایش گذاشته و منتقدین را شگفت‌زده نماید.

پس از وقفه‌ای ۸ ساله بازگشت به مدیوم تلویزیون بازگشت و تجربه موفقی به سبب ساخته کمپانی نتفلیکس یعنی سریال کوتاه و جنایی Unbelievable رقم خورد که با دستاوردهای بسیاری برای این هنرمند جوان همراه بود تا حدی که در جشنواره گلدن گلوب درخشان ظاهر شد و توانست تا نامزد دریافت جایزه در شاخه بهترین بازیگر زن مجموعه تلویزیونی کوتاه یا فیلم تلویزیونی بشود. در سال ۲۰۱۸ میلادی توانست تا در جشنواره‌‌های دیگری نیز بفتا و تی‌سی‌ای نیز نامزد دریافت جایزه شود که از کسب آن‌ها جا ماند.

با آغاز همه گیری ویروس کرونا در سطج بین‌المللی، کم‌کارتر از قبل شد و در سینما و تلویزیون آثاری نظیر Monsterland، Dopesick، Dear Evan Hansen و Ticket to Paradise را نقش آفرینی کرد تا به سال ۲۰۲۳ میلادی رسید. سالی که نه تنها پروژه‌های بزرگ و موفقی را در برنامه داشته، بلکه زمزمه نقش آفرینی مهمترین پروژه کارنامه بازیگری‌اش را نیز به همراه داشته است.

کیتلین دیور سال ۲۰۲۳ میلادی را با فیلم علمی تخیلی و ترسناک منحصر به فرد No One Will Save You آغاز کرد. اثری که نقش آفرینی دختری تنها را بر عهده گرفت که به شکلی ناخواسته وارد بازی مرگ و زندگی موجودات بیگانه شده و مجبور می‌شود تا برای بقای خود با اتفاقات مرگباری دست و پنجه نرم نماید. اثری ناشناخته که به مرور توسط سینماگران مورد توجه قرار گرفت و سر و صدای زیادی در شبکه‌های مجازی به راه انداخت.

پروژه مهم دیگر وی نیز در همکاری با مایکل فاسبندر و تایکا وایتیتی در فیلم کمدی و ورزشی Next Goal Wins رقم خورده است. اثری که روایت‌گر ماجراجویی یک تیم فوتبال برای کسب عنوان قهرمانی در جام جهانی بوده و برخلاف انتظارات، با واکنش‌های نه چندان مثبتی روبرو شده و تاکنون تنها ۱۴ میلیون دلار در گیشه فروش داشته است.

کیتلین دیور که تا به امروز به مدت ۱۴ سال در سینما و تلویزیون هالیوود فعالیت داشته و کارنامه قابل قبولی را برای خود تدارک دیده، زمزمه دریافت نقشی حول محور او به راه افتاده که می‌تواند زندگی‌اش را برای همیشه دگرگون نماید. زمزمه‌ای که طی روزهای گذشته شکل واقعیت به خود گرفت و رسما ایفای نقش شخصیت ابی اندرسون در فصل دوم سریال اقتباسی The Last of Us را در کنار پدرو پاسکال و بلا رمزی بر عهده گرفته است.

شخصیت ابی اندرسون را می‌توان متفاوت از هر آن چیزی دانست که کیتلین دیور ۲۷ ساله تاکنون در حوزه بازیگری نقش آفرینی کرده است. چالش سختی که او را مجاب خواهد کرد تا نه تنها ار لحاظ ظاهری، تغییرات قابل توجهی را به خود ببیند، بلکه نقشی را ایفا خواهد کرد که چه بسا می‌تواند در فضای مجازی موجب جنجال و حواشی گوناگونی نیز برایش بشود.

باید دید که نقش آفرینی او در سریال The Last of Us با چه واکنش‌هایی روبرو شده و آیا مسیر بازیگری‌اش به سمت و سوی متفاوتی کشیده خواهد شد و یا خیر!

منبع: گیمفا