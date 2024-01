به تازگی تریلری برای فیلم No Way Up منتشر شده که در آن، حمله کوسه‌ها به هواپیما به تصویر کشیده می‌شود. فیلم No Way Up جدیدترین اثر ساخته شده در ژانر مهیج و کوسه‌ای به شمار می‌رود که تریلری تازه برای آن منتشر شده است که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید. […]

تریلر جدید فیلم No Way Up | حمله کوسه‌ها به هواپیما علی محمدپناه ۲۲ دی ۱۴۰۲ - 13:07

به تازگی تریلری برای فیلم No Way Up منتشر شده که در آن، حمله کوسه‌ها به هواپیما به تصویر کشیده می‌شود. فیلم No Way Up جدیدترین اثر ساخته شده در ژانر مهیج و کوسه‌ای به شمار می‌رود که تریلری تازه برای آن منتشر شده است که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید. این تریلر در ابتدا دوستانی را نشان می‌دهد که در داخل فرودگاه سوار هواپیما می‌شوند. با این حال، در میانه پرواز، هواپیمای آن‌ها به درون اقیانوس سقوط می‌کند و حالا آن‌ها در اعماق آب‌ها درون این هواپیما به دام افتاده‌اند. حالا بازمانده‌های سقوط باید تلاش خودشان را بکنند تا از این وضعیت جان سالم به در ببرند و این در حالی است که کوسه‌ها نیز در اطراف آن‌ها پرسه می‌زنند و منتظر شکار هستند. دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰ خلاصه داستان منتشر شده برای این اثر سینمایی بسیار عجیب و غریب و همچنین احمقانه به نظر می‌رسد اما بسیاری از افرادی که این تریلر را تماشا کردند، نظرشان نسبت به این اثر سینمایی جلب شده است. از جمله بازیگرانی که در این فیلم حضور دارند می‌توان به سوفی مک‌اینتاش، کولم مینی، فیلیس لوگان و گریس نتل اشاره کرد. فیلم‌نامه این اثر سینمایی مهیج را اندی میسون قلم زده، کسی که سابقه نگارش فیلم‌نامه فیلم‌های کوسه‌ای متعددی همچون فیلم Shark Bait، فیلم Great White، فیلم Black Water: Abyss و فیلم ۴۷ Meters Down: Uncaged را دارد و سکان کارگردانی این فیلم تازه را نیز کلادیو فا در دست دارد، کسی که اخیرا فیلم Sniper: Ultimate Kill و فیلم Sniper: Reloaded را ساخته است. منبع: comicbook

منبع متن: gamefa