طبق شایعات، سگا در حال احیای بازی‌های Panzer Dragoon ،Neon Genesis Evangelion و Sakura Wars است، همچنین دست کم روی ریبوت دو عنوان دیگر نیز کار می‌کند.

در The Game Awards اخیر مشخص شد که سگا در حال ریبوت بازی‌های کلاسیک Jet Set Radio, Crazy Taxi, Streets of Rage, Shinobi و Golden Axe است. در پایان معرفی بازی‌های مذکور، اعلام شد که سگا روی ریبوت‌های بیش‌تری در حال کار است. حال تام هندرسون از Insider Gaming جزئیات احتمالی دیگری از پروژه‌های مشغول ساخت ارائه کرد.

به نقل از تام هندرسون، سگا در حد فاصل ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ به ریبوت ۱۰ بازی کلاسیک ذیل پروژه اصلی Super Game چراغ سبز نشان داده است. از بین این عناوین، ۵ بازی در The Game Awards معرفی شدند و مدتی پیش تام هندرسون در حال ساخت بودن بازی‌های Panzer Dragoon ،Neon Genesis Evangelion و Sakura Wars را تأیید کرد، البته بازی‌های مذکور در مراحل اولیه ساخت هستند.

آخرین عنوان اصلی Panzer Dragoon تحت عنوان Panzer Dragoon Orta سال ۲۰۰۲ روانه بازار شد. البته ما در این مدت بازی Panzer Dragoo Remake را نیز داشتیم که توسط MegaPixel Studio ساخته و توسط Forever Entertainment در سال ۲۰۲۰ منتشر شد.

در این میان Sakura Wars وضعیت جالبی دارد، این مجموعه سال ۲۰۱۹ سافت ریبوت شد. فرنچایز Neon Genesis Evangelion تحت مالکیت سگا نیست و ظاهراً آن‌ها لایسنس بازی را برای ساخت یک عنوان AAA خریداری کرده‌اند.

هندرسون درباره ۲ پروژه باقی مانده مطمئن نیست، اما احتمال می‌رود که جزو ۸ نام تجاری باشند که سگا اخیراََ تمدید کرده است، این بازی‌ها شامل: Alex Kidd, After Burner, House of the Dead, Outrun, Super Monkey Ball, Altered Beast Eternal, Champions Kid و Chameleon می‌شوند.

پس از رونمایی رسمی از ریبوت ۵ بازی در The Game Awards، جزئیات دیگری از این بازی‌ها مشخص شد. ما اکنون می‌دانیم که بازی Jet Set Radio جهان‌باز خواهد بود و نام اصلی ریبوت Streets of Rage نیز Streets of Rage Revolution است.

شما دوست دارید سگا چه فرنچایز دیگری را احیا کند؟