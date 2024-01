دموی Prince of Persia: The Lost Crown منتشر شد

یوبیسافت (Ubisoft) دموی بازی Prince of Persia: The Lost Crown را روی کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی منتشر کرد.

به گفته یوبیسافت، این دمو شامل بخش‌هایی است که به دقت انتخاب شده‌اند تا ویژگی‌های اصلی گیم‌پلی را نشان دهند و در عین حال داستان را خراب نکنند. دموی مورد بحث ما به صورت دیجیتالی روی نینتندو سوییچ، پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس سری X|S، ایکس باکس وان و همچنین رایانه‌های شخصی ویندوزی از طریق فروشگاه اپیک گیمز (Epic Games) و فروشگاه یوبیسافت در دسترس است.

عنوان Prince of Persia: The Lost Crown که در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۸ دی ۱۴۰۲) منتشر می‌شود، یک ماجراجویی ۲.۵ بعدی است و دیدگاهی مشابه با اولین نسخه از این فرنچایز را ارائه می‌دهد. بازیکنان سارگون (Sargon)، یک جنگجوی جوان، با استعداد و عضو یک گروه نخبه به نام The Immortals را کنترل می‌کنند. همانطور که آن‌ها برای نجات شاهزاده غسان (Ghassan) فرستاده می‌شوند، کوه قاف (مکانی شگفت‌انگیز و خصمانه که هم‌اکنون نفرین شده است) را کشف خواهند کرد.

نظر شما در این باره چیست؟ لطفاً در بخش نظرات به ما اطلاع دهید.