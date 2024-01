هنگام اجرای Prince of Persia: The Lost Crown با نرخ ۱۲۰ فریم بر ثانیه متوجه برتری چشمگیر Xbox Series X نسبت به PS5 می‌شویم. Xbox Series X تا ۲۰ درصد سریع‌تر است! نکات برجسته بازی Prince of Persia: The Lost Crown چند روز دیگر عرضه خواهد شد و یوبیسافت (Ubisoft) قبل از انتشار نسخه کامل، […]

اجرای ۱۲۰ فریم بر ثانیه Prince of Persia برتری چشمگیر Series X نسبت به PS5 را نشان می‌دهد علیرضا محمدی ۲۲ دی ۱۴۰۲ - 16:30