نیک فراست به لایواکشن How To Train Your Dragon پیوست

نیک فراست، کمدین معروف آمریکایی، نقش یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های فرنچایز How To Train Your Dragon، یعنی گابر، استاد هیکاپ را ایفا خواهد کرد.

نیک فراست پیش‌تر به خاطر همکاری در نگارش فیلمنامه و هنرنمایی در آثار تحسین‌شده‌ای همچون Shaun of The Dead (شان مردگان) و Hot Fuzz (پلس خفن) به همرا سایمون پگ شناخته می‌شود.

سه‌گانه‌ی محبوب و تحسین‌شده‌ی How To Train Your Dragon (چگونه اژدهای خود را آموزش دهید) توسط کریس سندرز و دین دبلوآ بر اساس سری کتاب‌هایی به همین نام اثر کرسیدا کوول خلق شده است. این مجموعه چه در مدیوم کتاب و چه در مدیوم انیمیشن توانست با استقبال گسترده منتقدان و مخاطبان همراه شود.

لایواکشن How To Train Your Dragon توسط یکی از خالقان سه‌گانه‌ی اصلی یعنی دین دبلوآ در دست توسعه قرار دارد. تاکنون میسون تمز در نقش هیکاپ، نیکو پارکر در نقش آسترید و نیک فراست در نقش گابر به این اثر پیوسته‌اند؛ همچنین جرارد باتلر نیز باری دیگر در نقش پدر هیکاپ به این فرنچایز بازخواهد گشت.

لایواکشن How To Train Your Dragon در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد ۱۴۰۴) به روی پرده‌ی نقره‌ای می‌رود.

