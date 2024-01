سونی و استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) اعلام کردند که در تاریخ ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) مستند ساخت بازی The Last of Us Part 2 تحت نام Grounded II پخش خواهد شد. مشخصاً در این ویدیو، شاهد پشت صحنۀ ساخت The Last of Us Part 2 خواهیم بود. تریلر به این موضوع اشاره دارد که […]

ویدیو: از مستند ساخت The Last of Us Part 2 رونمایی شد + تاریخ عرضه محمد حسین کریمی ۲۲ دی ۱۴۰۲ - 20:44