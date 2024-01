این آپدیت در تاریخ ۱۷ ژانویه (۲۷ دی) در Steam وارد فاز بتا خواهد شد و برای بازیکنان بهبود‌های بصری و رفع اشکالات ماموریت‌ها را به همراه خواهد داشت.

بزرگترین آپدیت بازی Starfield، ساخته استودیوی بتسدا (Bethesda)، قرار است در تاریخ ۱۷ ژانویه (۲۷ دی) وارد فاز بتا شود و بیش از ۱۰۰ اصلاح و بهبود را به همراه خواهد داشت. این آپدیت برای همه بازیکنان در تاریخ ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) منتشر خواهد شد، اما انتظار چه چیز‌هایی را می‌توان داشت؟

در ابتدا، اشکالات مربوط به ماموریت‌هایی مانند Eye of the Storm و Into the Unknown برطرف شده‌اند. همچنین بهبود‌هایی برای نرخ فریم، بافت‌ها، نورپردازی و سایه‌ها و پشتیبانی بیشتر از صفحه نمایش عریض وجود دارد. در حالی که سایر اشکالات مانند دریچه‌های سفینه‌ها که به عنوان غیرقابل دسترسی علامت‌گذاری شده‌اند، در حال رفع شدن هستند.

منتظر اخبار هفته آینده باشید. با انتشار بتا، یادداشت‌ کامل به‌روزرسانی در دسترس قرار خواهد گرفت. به‌روزرسانی‌های منظم این بازی از ماه فوریه شروع خواهد شد. تیم توسعه در حال کار روی دکوراسیون سفینه‌های جدید، گزینه‌های بیشتر برای ساخت سفینه، گزینه‌های گیم‌پلی (مانند تنظیم اعتبار فروشنده و ظرفیت قابل حمل) و موارد دیگر هستند. Starfield برای Xbox Series X/S و PC در دسترس قرار دارد.