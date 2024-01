طبق گزارش جدید، بسته‌الحاقی Shadow of the Erdtree بازی Elden Ring، احتمالاً به‌زودی تاریخ عرضه دریافت خواهد کرد. گزارش‌های جدید حاکی از آن هستند که با توجه به همکاری اخیر بازی Elden Ring با PureArts، موعد رونمایی از تاریخ عرضه بسته‌‌الحاقی Shadow of the Erdtree نزدیک است. رئیس این شرکت که در ساخت مجسمه‌ها و […]

احتمالاً تاریخ عرضه DLC بازی Elden Ring به‌زودی اعلام می‌شود رضا خلف چعباوی ۲۳ دی ۱۴۰۲ - 16:27