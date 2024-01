تیزر تازه فیلم Madame Web

به تازگی کمپانی سونی تیزری تازه را برای فیلم ابرقهرمانی Madame Web با بازی داکوتا جانسون منتشر کرده است.

فیلم «مادام وب» جدیدترین اثر ساخته شده از دنیای سینمایی مرد عنکبوتی سونی است که در آن، داستان حول محور کاراکترهای زن عنکبوتی است. حالا کمپانی سونی تیزری تازه را از این اثر سینمایی مورد انتظار منتشر کرده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده یا دانلود کنید.

در فیلم «مادام وب» داکوتا جانسون نقش کاساندرا وب ملقب به مادام وب را بازی می‌کند که شخصیتی آشنا از کمیک‌های مرد عنکبوتی به شمار می‌رود. برخلاف کتاب‌های کمیک که در آن، مادام وب شخصیتی پیر است، این اثر سینمایی او را به عنوان شخصیتی جوان به تصویر کشیده است.

البته اتفاقات این اثر در گذشته جریان دارد و نشان می‌دهد که مادام وب چطور قدرت‌های خودش را برای اولین بار به دست آورده و چطور در کنترل آن‌ها مسلط شده است. به نحوی این اثر سینمایی داستان خاستگاه این شخصیت را برای طرفداران به نمایش در می‌آورد.

در کنار داکوتا جانسون نیز ستاره سریال Euphoria و فیلم Anyone But You یعنی سیدنی سوئینی حضور دارد که نقش جولیا کارپنتر را در فیلم «مادام وب» بازی می‌کند. اما رابرتز، سلست اوکانر، آدام اسکات، ایزابلا مرسد و تعداد دیگر نیز از جمله بازیگران حاضر در این فیلم به شمار می‌روند.

فیلم «مادام وب» قرار است در تاریخ ۱۴ فوریه سال ۲۰۲۴ میلادی (چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲) روی پرده سینماها اکران شود.

منبع: collider