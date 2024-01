تصویری مفهومی با مضمون جوکر توسط سازندگان Suicide Squad منتشر شد

تصویری مفهومی با مضمون جوکر (Joker) توسط سازندگان بازی Suicide Squad: Kill the Justice League منتشر شد. استودیوی راکستدی (Rocksteady) تصویری مفهومی از بازی Suicide Squad: Kill the Justice League را منتشر کرده و منطقه جدیدی را به نمایش گذاشته که بر اساس ساختمان The Daily Planet در شهر متروپلیس (Metropolis) طراحی شده است. این […]

