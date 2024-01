بازی Call of Duty Zombies احتمالاً لغو شده است

طبق گزارش‌ها، بازی مستقل Call of Duty Zombies، در مقطعی از زمان در دست ساخت بوده است.

مجموعه‌ی Call of Duty برخلاف چیزی که احتمالاً مد نظر دارید، تنوع بالایی دارد. سری شوتر اول شخص پرطرفدار، طی این سال‌ها، بازه‌های زمانی مختلف را به تصویر کشیده است، از جنگ جهانی تا جنگ سرد و جنگ‌های فضایی. در این میان، بخش زامبی همیشه پای ثابت اکثر بازی‌های Call of Duty بوده است، اما طرفداران خیلی دوست داشتند که یک بازی مستقل با محوریت این بخش داشته باشند.

به نقل از کارمند سابق استودیوی Raven Software، سازندگان در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲، روی بازی مستقل Call of Duty Zombies مشغول کار بوده‌اند. اما متأسفانه اکتیویژن به دلیل نارضایتی سازندگان اصلی بخش زامبی، یعنی استودیوی Treyarch، پروژه را لغو کرده است. استودیوی نام برده، تا پیش از عرضه Advanced Warfare در سال ۲۰۱۴، تنها استودیویی بود که حق استفاده از این بخش در بازی‌های خود را داشت.

مشخص نیست که بازی Call of Duty Zombies چه بخش‌هایی را در بر می‌گرفت، ما فقط می‌دانیم که این پروژه قرار بود یک بازی سرویس محور باشد.

استودیوی Treyarch طی این سال‌ها نقش حیاتی در بسط و تحول بخش زامبی ایفا کرده است، آن‌ها بخش زامبی کامل و با جزئیاتی را برای Call of Duty: Vanguard و Call of Duty: Modern Warfare 3 ساخته‌اند. حال که مایکروسافت تملک اکتیویژن و فرنچایز Call of Duty را به دست گرفته، مشخص نیست که آیا بازی مستقل Call of Duty Zombies را در آینده نزدیک دریافت خواهیم کرد یا خیر. شاید از بین انبوه استودیوهای بازیسازی داخلی مایکروسافت، یکی از آن‌ها هوس ماجراجویی کند و ما یک بازی خاص مبتنی بر سری Call of Duty دریافت کنیم.

به نظر شما بازی مستقل Call of Duty Zombies ایده خوبی است و موفق خواهد شد؟