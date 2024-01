استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) فهرست جدید تروفی‌های بازی The Last of Us Part 2 Remastered را منتشر کرده است که می‌توان آن‌ها را به عنوان بخشی از حالت کاملاً جدید “No Return” به دست آورد.

ریمستر موردانتظار استودیوی ناتی داگ هفته آینده برای کنسول PS5 عرضه خواهد شد. با توجه به این واقعیت که محتوای جدیدی را برای بازیکنان به همراه خواهد داشت، در مجموع سیزده تروفی جدید از طریق حالت جدید “No Return” قابل دریافت است. طبق گفته ناتی داگ، تروفی‌هایی که قبلاً در بازی The Last of Us Part 2 برای PS4 به دست آورده‌اید، به بازی The Last of Us Part 2 Remastered روی PS5 منتقل می‌شوند که شامل تروفی پلاتینیوم نیز خواهد شد.

نکته جالب توجه این است که برای کسب تروفی پلاتینیوم در The Last of Us Part II Remastered، نیازی به تروفی جدید «No Return» نیست. لیست کامل تروفی های جدیدی که می توانید کسب کنید به شرح زیر است:

???? Mixed Bag: Get kills with 5 different weapons in an Assault encounter

???? Become The Hunter: Kill 12 enemies in a Hunted encounter

???? Got Your Back: Win a round of Holdout without your ally falling below 70% health

????️‍♂️ Burglar: Open the safe in Capture without killing any enemies

???? Roll Call: Win a run with every character

⚙️ Modded: Complete an encounter with each Mod

???? Risk Taker: Complete 5 gambits in one run

???? Good Riddance: Beat all bosses

???? Team Ellie: Complete all Ellie faction challenge tracks

???? Team Abby: Complete all Abby faction challenge tracks

???? True Strength: Get an S rank on an encounter

???? May Your Survival Be Long: Win a Daily Run of No Return

???? May Your Death Be Swift: Win a Daily Run of No Return on Grounded Difficulty

باز کردن قفل تمام تروفی‌ها مستلزم برنده شدن در یک مسابقه با هر شخصیت قابل بازی، تکمیل مسیرهای چالش برای همه آن‌ها، کسب رتبه S در یک برخورد، برنده شدن در یک Daily Run، برنده شدن در آن در درجه سختی Grounded و موارد دیگر است.

The Last of Us Part 2 Remastered در تاریخ ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) برای پلی استیشن ۵ عرضه خواهد شد. همچنین، کسانی که نسخه PS4 بازی را در اختیار دارند می‌توانند آن را با قیمت ۱۰ دلار به نسخه بازسازی شده ارتقا دهند. ناتی داگ هفته گذشته اعلام کرد که یک مستند رسمی از بازی نیز منتشر می‌شود.