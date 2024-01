گزارشات جدید ادعا می‌کنند که نسخه Gears Collection از فرنچایز Gears of War به صورت داخلی و توسط استودیوی سازنده در حال آزمایش شدن است.

مدتی است که طرفداران فرنچایز Gears of War روی صندلی‌های خود مشتاقانه منتظر شنیدن اخبار “Gears Collection” هستند، مجموعه‌ای که شایعات فراوانی از آن منتشر می‌شود و طبق گزارشات، بازی‌های کلاسیک فرنچایز Gears of War را که توسط موتور Unreal Engine 5 ریمستر شده‌اند، به طرفداران هدیه خواهد داد.

اخیراً در یکی از قسمت‌های پادکست The Infinite، ادعا شد که نسخه Gears Collection توسط استودیوی کوالیشن (The Coalition) و به صورت داخلی در حال آزمایش شدن است. تیم مذکور از سال ۲۰۱۵ و با انتشار نسخه Ultimate Edition از اولین بازی فرنچایز، به ساخت عناوین Gears of War مشغول بوده‌اند.

به صورت آنلاین گفته شده است که Gears Collection همانند Halo: The Master Chief Collection خواهد بود و تمامی بازی‌های کلاسیک را گرد هم می‌آورد. همچنین تنها یک پورت ساده نخواهد بود و از ریمستر عناوین مورد بحث نیز صحبت به میان آمده. اطلاعات زیادی درباره این مجموعه وجود ندارد، اما گمان می‌رود که شامل عناوین زیر باشد:

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears of War 4

Gears of War: Ultimate Edition

Gears of War: Judgment

این اطلاعات توسط کاربری به نام Idle Sloth در توییتر (پلتفرم اجتماعی X) منتشر شد. در قسمتی از پادکست The Infinite ادعا می‌شود که استودیوی ۳۴۳ اینداستریز (۳۴۳ Industries) در ساخت بازی Indiana Jones از استودیوی ماشین گیمز (MachineGames) مشارکت داشته است.

همچنین ادعا شده که کوالیشن به کار بر روی یک IP کاملاً جدید ادامه می‌دهد. به هیچ‌وجه مشخص نیست که چه زمانی از Gears Collection رونمایی خواهد شد، اما اگر در حال آزمایش شدن باشد، یعنی از حالا قابل بازی است و اگر تست‌های مورد بحث به خوبی پیش بروند، ممکن است ظرف چند ماه آینده شاهد معرفی و عرضه بازی باشیم.

نظر شما در این باره چیست؟ لطفاً در بخش نظرات به ما اطلاع دهید.