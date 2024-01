برندگان جوایز Critics Choice 2024

مراسم Critics Choice 2024 به تازگی برگزار شده و برندگان جوایز مختلف آن در بخش سینما و سریال مشخص شدند.

فیلم Oppenheimer فصل جوایز را بسیار طوفانی شروع کرده و در مراسم‌هایی که تاکنون برگزار شدند، توانسته جوایز مختلفی را به دست بیاورد. حالا مراسم «جوایز منتخب منتقدین» برگزار شده که در آن، این اثر سینمایی کریستوفر نولان در مجموع هشت جایزه را کسب کرده است که شامل جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نیز می‌شود.

رقیب فیلم «اوپنهایمر» در گیشه یعنی فیلم Barbie نیز توانسته در این مراسم شش جایزه کسب کند. در بخش سریال نیز آثاری همچون سریال Beef محصول سرویس آنلاین نتفلیکس، سریال Succession از شبکه اچ‌بی‌او و سریال The Bear از شبکه اف ایکس جوایز اصلی را دریافت کردند. در ادامه فهرست کامل برندگان این مراسم آمده است.

فیلم Oppenheimer

بهترین فیلم

فیلم Oppenheimer

بهترین کارگردانی

کریستوفر نولان – فیلم Oppenheimer

بهترین بازیگر مرد

پل جیاماتی – فیلم Oppenheimer

بهترین بازیگر زن

اما استون – فیلم Poor Things

بهترین مینی سریال

سریال Beef – نتفلیکس

سریال Succession

بهترین سریال درام

سریال Succession – اچ‌بی‌او

بهترین سریال کمدی

سریال The Bear – اف ایکس

بهترین بازیگر مرد در سریال درام

کیرن کالکین – سریال Succession

بهترین بازیگر زن در سریال درام

سارا اسنوک – سریال Succession

بهترین گروه بازیگری

فیلم Oppenheimer

سریال The Bear

بهترین بازیگر مرد در سریال کمدی

جرمی آلن وایت – سریال The Bear

بهترین بازیگر زن در سریال کمدی

آیو ادیبری – سریال The Bear

بهترین آهنگ

آهنگ I’m Just Ken – فیلم Barbie

سریال Beef

بهترین بازیگر مرد در مینی سریال

استیو ین – سریال Beef

بهترین بازیگر زن در مینی سریال

الی وانگ – سریال Beef

بهترین بازیگر مکمل مرد در سریال کمدی

ابن ماس بچراک – سریال The Bear

بهترین بازیگر مکمل زن در سریال کمدی

مریل استریپ – سریال Only Murders in the Building

بهترین بازیگر مکمل مرد در سریال درام

بیلی کراداپ – سریال The Morning Show

سریال The Crown

بهترین بازیگر مکمل زن در سریال درام

الیزابت دبیکی- سریال The Crown

بهترین بازیگر مکمل زن در مینی سریال

ماریا بلو – سریال Beef

بهترین بازیگر مکمل مرد در مینی سریال

جاناتان بیلی – سریال Fellow Travelers

بهترین بازیگر مکمل مرد

رابرت داونی جونیور – فیلم Oppenheimer

بهترین بازیگر مکمل زن

داوین جوی راندولف – فیلم The Holdovers

فیلم Barbie

بهترین فیلم کمدی

فیلم Barbie

بهترین فیلم‌نامه اورجینال

فیلم Barbie

بهترین فیلم‌نامه اقتباسی

فیلم American Fiction

فیلم Anatomy of a Fall

بهترین فیلم خارجی زبان

فیلم Anatomy of a Fall

بهترین جلوه‌های بصری

فیلم Oppenheimer

بهترین تدوین

فیلم Oppenheimer

بهترین فیلمبرداری

فیلم Oppenheimer

فیلم Barbie

بهترین طراحی تولید

فیلم Barbie

بهترین طراحی لباس

فیلم Barbie

بهترین گریم

فیلم Barbie

بهترین موسیقی متن

فیلم Oppenheimer

بهترین بازیگر جوان

دومینیک سسا – فیلم The Holdovers

بهترین برنامه گفتگو

Last Week Tonight with John Oliver

بهترین فیلم تلویزیونی

فیلم Quiz Lady

بهترین انیمیشن سریالی

انیمیشن سریالی Scott Pilgrim Takes Off

بهترین سریال خارجی زبان

سریال Lupin

بهترین برنامه کمدی ویژه

برنامه John Mulaney: Baby J

