شایعه: فیلم Fast 11 آخرین حضور وین دیزل در این فرنچایز است

گزارش‌های تازه حاکی از آن هستند که فیلم Fast 11 آخرین نقش‌آفرینی وین دیزل در نقش دام تورتو است.

جف اسنایدر که گزارش‌های معتبری از هالیوود ارائه می‌دهد، به تازگی بیان کرده که فیلم بعدی Fast & Furious یعنی یازدهمین فیلم این مجموعه آخرین حضور وین دیزل در نقش دام تورتو خواهد بود. این در حالی است که او به عنوان تهیه‌کننده در ساخت آن نیز نقش خواهد داشت.

فیلم Fast 11 به عنوان اثری توصیف شده که بازگشتی به فیلم اصلی یعنی فیلم The Fast and the Furious محصول سال ۲۰۰۱ است و به جای اینکه یک ماجراجویی جهانی را روایت کند، روی یک دزدی یا مسابقه بزرگ تمرکز خواهد داشت که آخرین کار برای دام تورتو است.

گفته شده که کمپانی یونیورسال فیلم «سریع ۱۱» را با بودجه ۲۰۰ میلیون دلار یا کمتر می‌سازد و این در حالی است که بودجه ساخت فیلم دهم این مجموعه ۳۴۰ میلیون دلار بوده است. علاوه بر این، گزارش شده که فیلم یازدهم سریع و خشن احتمالا با حضور شخصیت شرور جدیدی خواهد بود و جیسون موموآ در آن حضور نخواهد داشت.

کمپانی یونیورسال همچنین ساخت فیلم دیگری از مجموعه سریع و خشن را در سال گذشته اعلام کرده بود که با بازی دوئین جانسون است و کریس مورگان نیز فیلم‌نامه آن را قلم می‌زند. گفته شده که این اثر سینمایی فیلمی بین فیلم دهم و یازدهم خواهد بود و داستان را گسترش خواهد داد.

منبع: comicbook