پخش برخی از فیلم‌های مشهور تاریخ سینما به سبب برخورداری از المان‌های جنجالی، در برخی کشورها با ممنوعیت‌های پر سر و صدایی همراه بوده است.

سینما از همان سال‌های اولیه آغاز به کار خود به سبب برخورداری از داستان، ژانر، مفاهیم و المان‌های جنجالی، بحث برانگیز ظاهر شده و موجب گشته تا تماشای آثار آن برای هر قشری مناسب نباشد. گاهی اوقات چنین ویژگی‌هایی به حدی قابل توجه ظاهر شده که حتی پخش آن‌ها در سینماهای کشورهایی خاص نیز با ممنوعیت‌های پر سر و صدایی همراه بوده است.

سینمای هر کشوری در سراسر جهان به سبب برخورداری از قوانینی پیچیده و یا داشتن اعتقادات سخت مذهبی و سیاسی، با اکران فیلم‌هایی که خط قرمزهای آن‌ها را مورد تهدید قرار دهد، به شدت برخورد کرده و اجازه پخش را صادر نمی‌کنند. موضوعی که در مقاله این هفته به سراغش رفته و قصد داریم تا مروری بر ۱۰ فیلم ممنوعه جنجالی تاریخ سینما در کشورهای مختلف داشته باشیم.

انیمیشن South Park: Bigger, Longer & Uncut (ساوت پارک: گنده‌تر، طولانی‌تر و بریده‌نشده)

مجموعه انیمیشن South Park که از لحنی بزرگسالانه بهره می‌برد، به صورت کلی زمین و زمان را مورد تمسخر قرار داده و اصولاً به هیچکس و هیچ چیزی رحم نکرده است.

محبوبیت این مجموعه که باعث شده تا در سال ۱۹۹۹ انیمیشنی سینمایی تحت عنوان South Park: Bigger, Longer & Uncut را دریافت کند، جنجال بسیاری به راه انداخته است. ماجرا از این قرار است که در این انیمیشن شاهد به تصویر کشیدن صدام حسین، دیکتاتور عراق به شکل یک اهریمن هستیم که با واکنش‌های منفی دولت مردان عراقی مواجه شد تا حدی که پخش آن در این کشور تمام و کمال ممنوع اعلام گشت. جنجال South Park: Bigger, Longer & Uncut به حدی پر سر و صدا ظاهر شد که حتی شایعه خنده‌داری مبنی بر اجبار صدام حسین (پس از دستگیری وی) به تماشای این انیمیشن در فضای مجازی به راه افتاد که واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است.

فیلم The Da Vinci Code (رمز داوینچی)

فیلم The Da Vinci Code اقتباسی از رمان دن براون یکی از عجیب و غریب‌ترین فیلم‌های کارنامه بازیگری تام هنکس به شمار می‌رود که از محبوبیتی گسترده در سراسر جهان بهره می‌برد.

اثری معمایی و دلهره‌آور که حول محور یک قتل جریان داشته و مسائل تاریخی و مذهبی را از جنبه متفاوتی مورد کنکاش قرار دهد. ساخته هیجان‌انگیز ران هاوارد علی‌رغم دریافت نقد و بازخوردهای بسیار مثبت از سوی بینندگان اما دیدگاه مذهبی آن با حواشی بسیاری همراه بوده تا حدی که وزیر کشور جزایر سلیمان ادعا کرده که پیام به تصویر کشیده شده توسط The Da Vinci Code می‌تواند اعتقادات مذهبی و مسیحی کشورش را مورد تهدید قرار داده و به همین سبب نیز اکران این فیلم را ممنوع اعلام نموده است.

فیلم All Quiet on the Western Front (در جبهه غرب خبری نیست)

رمان به یاد ماندنی All Quiet on the Western Front نوشته اریش ماریا رمارک تاکنون ۲ بار مورد اقتباس قرار گرفته که بار اول جنجال بسیاری در اروپا به راه انداخته است.

فیلم سال ۱۹۳۰ که واقعیت تلخ جنگ را از دید آلمان‌ها به تصویر ‌می‌کشید و در جشنواره اسکار زمان خود حسابی درخشان ظاهر شده بود، برخلاف سنت هالیوود که همیشه متفقین را قهرمان داستان به تصویر می‌کشید، پیام‌های جالب توجه و سنت‌شکنانه‌ای را در خود جای داد و سبب شد تا اکران آن در کشور فرانسه ممنوع اعلام شود. البته که ممنوعیت All Quiet on the Western Front همیشگی نبوده و نه تنها در سال ۱۹۶۳ بالاخره اجازه اکران دریافت کرد، بلکه فیلم جدید سال ۲۰۲۲ نیز بدون هیچ مشکلی در فرانسه به پخش درآمد و موفقیت‌های گوناگونی را کسب نموده است.

فیلم The Exorcist (جن‌گیر)

با قاطعیت می‌توان گفت که جایگاه امروز ژانر وحشت را باید مدیون The Exorcist سال ۱۹۷۳ دانست که به عنوان یکی از ترسناک‌ترین فیلم‌های تمام تاریخ شناخته شده است.

اثری حول محور دختری جوان که به شکلی تصادفی و غیرمنتظره توسط اهریمن به تسخیر درآمده و تلاش خانواده‌اش برای نجات وی منجر به بروز سلسله سکانس‌های وحشتناک و دیوانه‌واری می‌شود که تا سال‌ها هر بیننده‌ای را در بهت و حیرت فرو می‌برده است. The Exorcist در زمان اکران خود به حدی جنجالی و آزار دهنده ظاهر شده بود که نه تنها بسیاری از خانواده‌ها اجازه تماشایش را به جوانانشان نمی‌دادند، بلکه اکران آن در کشور بریتانیا تا سال ۱۹۸۴ نیز ممنوع اعلام شده بود. پخش غیرقانونی این فیلم به صورت VHS در آن دوران به تجارتی غیرقانونی و عجیب و غریبی تبدیل شده بود که در نهایت دولت مردان بریتانیایی را مجبور کرد تا از خواسته خود عقب کشیده و پس از ۱۱ سال پخش The Exorcist را قانونی اعلام نمایند.

فیلم The Hunger Games (بازی‌های گرسنگی)

