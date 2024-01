در باکس آفیس این هفته فیلم Mean Girls توانست بالاتر از فیلم جدید جیسون استاتهام در صدر جدول قرار بگیرد.

فیلم Mean Girls اثری موزیکال و کمدی از کمپانی پارامونت به شمار می‌رود که در اولین هفته اکرانش روی پرده سینماها توانست به فروش ۳۲ میلیون دلاری دست پیدا کند و در جدول باکس آفیس هفته آمریکا در رتبه نخست قرار بگیرد. این اثر سینمایی در گیشه‌های بین‌المللی نیز در هفته ابتدایی خودش به فروش ۶٫۵ میلیون دلاری بسنده کرد تا فروش جهانی‌اش در هفته ابتدایی به رقم ۳۸٫۵ میلیون دلار برسد.

در جایگاه دوم جدول باکس آفیس این هفته نیز فیلم اکشن The Beekeeper با بازی جیسون استاتهام و به کارگردانی دیوید آیر قرار دارد که در هفته ابتدایی حضورش روی پرده سینماهای گیشه‌های داخل آمریکا به فروش ۱۹٫۲ میلیون دلار دست پیدا کرد.

این اثر سینمایی در گیشه‌های بین‌المللی عملکرد بسیار بهتری داشته و توانسته فروش ۲۰٫۴ میلیون دلار را به ثبت برساند. با احتساب فروش داخلی و بین‌المللی، فیلم «زنبوردار» توانسته در اولین هفته حضورش روی پرده سینماها به فروش جهانی ۳۹٫۶ میلیون دلار دست پیدا کند.

فیلم Wonka

در جایگاه سوم جدول باکس آفیس این هفته نیز فیلم Wonka قرار دارد، فیلمی که در آن تیموتی شالامی نقش شخصیت اصلی را بازی می‌کند. این فیلم که هفته پنجم حضورش روی پرده سینماهای داخل آمریکا را سپری می‌کند، این هفته به فروش ۱۰٫۸ میلیون دلاری دست پیدا کرد و فروش کلی داخلی‌اش را به رقم ۱۷۸٫۷ میلیون دلار افزایش داد.

این اثر سینمایی در گیشه‌های بین‌المللی و در هفته پنجم اکرانش به فروش ۱۵٫۳ میلیون دلار بسنده کرد و فروش کلی بین‌المللی‌اش را به رقم ۳۲۹٫۱ میلیون دلار افزایش داد. با احتساب فروش داخلی و خارجی، این اثر سینمایی تاکنون بیش از ۵۰۷٫۸ میلیون دلار فروش داشته است.

انیمیشن Migration

انیمیشن Migration محصول استودیو ایلومینیشن در هفته چهارم اکرانش روی پرده سینماها توانست رده چهارم جدول باکس آفیس را از آن خودش کند. این اثر سینمایی این هفته به فروش ۸٫۳ میلیون دلاری در داخل آمریکا بسنده کرد و فروش کلی داخلی‌اش را به رقم ۸۷٫۸ میلیون دلار افزایش داد.

این انیمیشن همچنین در گیشه‌های بین‌المللی این هفته فروش ۸٫۹ میلیون دلاری را کسب کرد و فروش کلی بین‌المللی خودش را به رقم ۸۶٫۹ میلیون دلار رساند. با احتساب فروش داخلی و بین‌المللی، این انیمیشن تاکنون به فروشی بیش از ۱۷۴٫۷ میلیون دلار دست پیدا کرده است.

فیلم Anyone But You با بازی سیدنی سوئینی در نقش اصلی این هفته به فروش ۸٫۲ میلیون دلاری در داخل آمریکا بسنده کرد و در جایگاه پنجم جدول باکس آفیس قرار گرفت تا فروش کلی داخلی‌اش به رقم ۵۶٫۴ میلیون دلار برسد. این اثر در گیشه‌های بین‌المللی تاکنون ۲۲٫۸ میلیون دلار فروش داشته که ۵٫۱ میلیون دلار آن مربوط به این هفته بوده است. با احتساب فروش داخلی و بین‌المللی، این فیلم سونی پس از چهار هفته اکران فروش جهانی ۷۹٫۲ میلیون دلار را به دست آورده است.

فیلم Aquaman and the Lost Kingdom

فیلم Aquaman and the Lost Kingdom از دنیای سینمایی دی‌سی این هفته در جایگاه ششم جدول باکس آفیس قرار گرفته است. این اثر سینمایی که این هفته به فروش ۶٫۴ میلیون دلار بسنده کرده بود، فروش کلی داخلی‌اش را به رقم ۱۰۹٫۶ میلیون دلار رسانده است.

فیلم جدید دی‌سی با حضور جیسون موموآ این هفته در گیشه‌های بین‌المللی رقم ۱۶٫۶ میلیون دلار را به دست آورد و فروش کلی بین‌المللی خودش را پس از چهار هفته اکران به رقم ۲۶۵٫۵ میلیون دلار رساند تا با احتساب فروش داخلی و بین‌المللی، فروش جهانی ۳۷۵٫۱ میلیون دلاری داشته باشد.

یکی از فیلم‌های تازه اکران شده این هفته نیز فیلم The Book of Clarence است که با کسب فروش ۳ میلیون دلار در گیشه داخل آمریکا توانسته در جایگاه نهم جدول باکس آفیس این هفته قرار بگیرد. در ادامه جدول کامل باکس آفیس را مشاهده می‌کنید.

جدول باکس آفیس هفته

نام فیلم فروش آخرهفته (میلیون دلار) ۱ Mean Girls ۳۲ ۲ The Beekeeper ۱۹٫۲ ۳ Wonka ۱۰٫۸ ۴ Migration ۸٫۳ ۵ Anyone But You ۸٫۲ ۶ Aquaman and the Lost Kingdom ۶٫۶ ۷ Night Swim ۵٫۵ ۸ Boys in the Boat ۴٫۲ ۹ The Book of Clarence ۳ ۱۰ Iron Claw ۳ فروش فیلم‌ها مربوط به داخل آمریکا است.

منبع:deadline