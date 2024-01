گیم‌پلی، اسکین‌های هر شخصیت، محتوای داستانی و موارد دیگری از بازی The Last of Us Part II Remastered لو رفته است.

در شبکه اجتماعی ردیت (Reddit)، قبل از انتشار The Last of Us Part II Remastered، مجموعه‌ای از اطلاعات بازی فاش شده و گیم‌پلی، حالت کاملاً جدید No Return و اسکین‌های مربوط به هر شخصیت‌ را به نمایش می‌گذارد. حجم اطلاعات لو رفته به قدری است که می‌توان آن را یک رونمایی کامل از بازی آینده دانست و شامل فیلم‌هایی از مبارزه با باس‌ها، محتوای داستانی و چندین شخصیت قابل بازی در No Return از جمله لو (Lev) و تامی (Tommy) می‌شود. عنوان The Last of Us Part II Remastered در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۹ دی ۱۴۰۲) منتشر خواهد شد.

از قبل چه می‌دانیم؟

مسلماً، تفاوت‌های کمی بین The Last of Us Part II Remastered و بازی اصلی که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، وجود خواهد داشت، انتظار داریم بازی از نظر گرافیکی و کیفیت بصری پیشرفت‌هایی هرچند جزئی داشته باشد. افشاگری‌هایی که در این پست درباره آن‌ها صحبت کردیم هیچ چیز پیشگامانه‌ای را لو نمی‌دهند، اما اطلاعات خوبی در رابطه با آنچه از The Last of Us Part II Remastered می‌توانیم انتظار داشته باشیم، در اختیارمان قرار دادند و طرفداران می‌توانند در رابطه با خرید بازی یا عدم خرید آن تصمیم بگیرند.

در چند ساعت گذشته، کاربر Teriosss65 در ردیت، اکانت خود را با کلیپ‌ها و اسکرین‎‌شات‌های ضبط شده از The Last of Us Part II Remastered که تقریبا یک هفته زودتر به دستش رسیده، پر کرده است. احتمالاً بعد از این خبر، دیگر تا مدت‌ها چیزی از فرنچایز The Last of Us نخواهیم شنید. چندی پیش تایید شد پروژه چندنفره‌ای که از این مجموعه و توسط استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) در حال توسعه بود، لغو شده است، حتی هنوز فیلم‌نامه‌ای برای قسمت سوم وجود ندارد و فیلم‌برداری فصل دوم سریال تلویزیونی The Last of Us که انتظار می‌رود در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ عرضه شود را آغاز نکرده‌اند.

