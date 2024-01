صفحه لینکدین این هنرمند انیماتور و نویسنده داستان، کولین پالمر (Colin Lorimer)، بیان می‌کند که او در حال کمک به توسعه آخرین IP ناتی داگ است.

از انتشار اخرین اثر بزرگ ناتی داگ سه و نیم سال می‌گذرد، و اگرچه این توسعه‌دهنده از آن زمان The Last of Us Part 1 را منتشر کرد و قرار است The Last of Us Part 2 Remastered را هم به زودی منتشر کند، سوالاتی در مورد اینکه بازی جدید پرچمدار بعدی این استودیو چه خواهد بود، مطرح شده. به نظر می‌رسد که یک توسعه‌دهنده که در این استودیو کار می‌کند، ممکن است تا حدودی جواب این سوال را داده باشد.

همانطور که توسط یک کاربر Reddit مشاهده شده، در قسمت «درباره من» پروفایل LinkedIn هنرمند انیماتور و نویسنده داستان، به نام کولین پالمر، ذکر شده است که او در حال حاضر در حال کمک به توسعه آخرین IP ناتی داگ است، در حالی که یک پروژه بی‌نام نیز در میان مواردی که او برای ناتی داگ در بخش سابقه‌ی کاری پروفایل خود کار کرده است ذکر شده.

طبق پروفایل، او از سال ۲۰۲۱ در ناتی داگ بوده که در این مدت همچنین به عنوان هنرمند داستان در سریال The Last of Us نیز کار کرده است.

مدتی است که گمانه‌زنی‌هایی در مورد وجود یک IP جدید در ناتی داگ وجود دارد. هنگامی که The Last of Us Part 1 در سال ۲۰۲۲ برای PS5 منتشر شد، بازیکنان آرت‌های هنری را در بازی پیدا کردند و بسیاری گمانه‌زنی کردند که یک IP فانتزی جدید در حال توسعه است.

البته، ناتی داگ ماه گذشته اعلام کرد که در حال کار روی بیش از یک بازی تک‌نفره جاه‌طلبانه و جدید است، بنابراین احتمال دارد که این استودیو هم The Last of Us Part 3 و هم یک IP جدید را در دست ساخت داشته باشد.