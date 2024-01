کمپانی نتفلیکس سال ۲۰۲۴ میلادی را با The Brothers Sun آغاز کرده که هر بیننده‌ای را شیفته خود خواهد کرد.

یکی از ویژگی‌های مهم و حائز اهمیت درباره کمپانی نتفلیکس، برخورداری از کاتالوگ گسترده‌ای آثار مختلف در هر ژانری می‌شود که هر ساله می‌تواند هر مخاطبی با هر سلیقه‌ای را سرگرم نماید. با آغاز سال میلادی ۲۰۲۴ نیز آن‌ها مجموعه تلویزیونی جدید و جذابی را تدارک دیده که در کمال شگفتی، با همان قسمت نخست می‌تواند طرفداران ژانرهای کمدی و اکشن را به خود مجذوب نماید.

مخصوصاً آن که از میشل یئویی بهره می‌برد که دقیقاً چنین اثر دیوانه‌واری را در مدیوم سینما به نام Everything Everywhere All at Once رقم زده بود. این بار در مدیوم تلویزیون شاهد به تصویر کشیدن ماجراجویی‌هایی به همان اندازه هیجان‌انگیز و در عین حال کمدی، حول محور خانواده‌ای مرگبار هستیم که مسبب خلق اثری سرگرم‌کننده شده‌ و در معرفی سریال این هفته به سراغش رفته تا بلکه شما را نیز با ساخته جدید و مفرح نتفلیکس آشنا نماییم.

نام سریال: The Brothers Sun

نام سریال به فارسی: برادران سان

ژانر: اکشن، درام و کمدی

سال پخش: ۲۰۲۴

سازندگان: برد فالچوک و بایرون وو

بازیگران: میشل یئو، جاستین شی‌ین، سام سانگ لی، جون لی و هایدی کوان

تعداد قسمت: ۸

سریال The Brothers Sun در پایتخت کشور تایلند یعنی شهر تایپه آغاز می‌شود. جایی که با مرد جوانی به نام چارلز آشنا می‌شویم که علاقه شدیدی به کیک و شیرینی داشته و در خلوت خود مشغول تدارک آن می‌باشد. با این حال به طرز غیرمنتظره‌ای مورد حمله ۳ فرد ناشناس قرار گرفته و در بی‌رحمی و خون‌سردی تمام، همگی آن‌ها را طی زد و خوردی تماشایی از بین می‌برد.

پس از چنین سکانس آغازین دیوانه‌واری متوجه می‌شویم که او فرزند ارشد رئیس یکی از خاندان‌های گانگستری تایوان بوده و پدرش به اجبار، در خفا به سر برده است. با این حال سوء قصد بر علیه فرزندش سبب شده تا از مخفیگاه خود بیرون آمده و برای اطمینان از سلامت چارلز، به خانه‌اش آمده تا بلکه بتواند آدمکش‌ها را شناسایی کند.

مسئله‌ای که خیلی زود برای وی گران تمام می‌شود. زیرا متوجه می‌شویم که تمامی این جریان سوء قصد تنها یک تله بوده تا او از مخفیگاهش به بیرون آمده و توسط سازمانی ناشناس از سر راه برداشته شود. به همین منظور نیز در برابر چشمان فرزندش، چارلز مورد ترور قرار گرفته و علی‌رغم تلاش‌های اطرافیانش اما به کما رفته و فاصله چندانی با مرگ ندارد. مردی که پیش از به کما رفتن، از چارلز طلب کمک به مادر و برادرش را می‌کند.

چارلز که شرایط خانواده خود را بحرانی ارزیابی می‌کند، مجبور می‌شود که به لس آنجلس آمریکا رفته تا نه تنها مادر و برادر کوچکتر خود را که برای سال‌ها از پدرش فاصله گرفته بودند را از شرایط مطلع نماید، بلکه از جانشان در برابر خطرات احتمالی نیز محافظت کند؛ مخصوصاً پس از آن که در همان ساعات اولیه رسیدن به خانه مادرش توسط آدمکش‌های جدیدی مورد حمله قرار می‌گیرد که از تایپه او را تحت تعقیب قرار داده بودند.

در حالی که مادر چارلز با نقش آفرینی بازیگر برنده جایزه اسکار یعنی میشل یئو برخلاف ظاهر مرتب و آراسته خود دست کمی از گانگسترهای تایوانی نداشته و به راحتی از پس خود برمی‌آید اما نکته جذاب و مهم سریال The Brothers Sun به برادر چارلز یعنی بروس مربوط می‌شود که عملاً تمام عمر خود را به دور از شهر و خانواده اصلی خود و در کنار مادرش بزرگ گذرانده و تصوری از زندگی واقعی‌شان نداشته است.

برخلاف چارلز که مبارزی مرگبار و همه فن حریف محسوب شده و تحت بدترین شرایط ممکن نیز می‌تواند از پس خود بربیاید تا حدی که پس از به کما رفتن پدرش، کنترل خاندان خود را بر عهده گرفته، بروس دانشجویی ساده، ترسو، کله‌شق و بی‌عرضه است که تمامی دغدغه‌اش، جور کردن شهریه برای دانشگاهی است که هزینه آن را به صورت مخفیانه از مادرش، در کلاس‌های بازیگری خرج کرده است.

بروس که هیچ تصوری از برادر بزرگ خود و شیوه زندگی‌اش تاکنون نداشته است، در هنگام مواجه با وی به شکل ناخواسته درگیر سلسله رویدادهای مرگباری می‌شود که او را به وحشت و هراس دچار کرده و بی‌عرضگی وی، چارلز را مجبور می‌کند تا با خطرات غیرمنتظره‌ای برای نجات برادرش دست و پنجه نرم نماید.

شکل‌گیری رابطه برادرانه‌ای که برای سال‌ها به فراموشی سپرده شده بود، موجب رقم خوردن اتفاقاتی سراسر اکشن و کمدی شده که بازیگران آن‌ها یعنی جاستین شی‌ین و سم سانگ لی نیز برای شخصیت‌های متضادشان سنگ تمام گذاشته‌اند. حضور برادرانی که یکی دست کمی از جان ویک نداشته و دیگری حتی عرضه تنهایی زندگی کردن هم ندارد، به حدی نتیجه جذابی را رقم زده که محوریت کلی سریال را تشکیل داده است.

در پایان باید گفت که اگر به دنبال سریالی هستید که هر قسمت ۴۰ الی ۵۰ دقیقه‌ای آن بتواند با وقایعی عجیب و غریب، دیوانه‌وار، احمقانه و در عین حال هیجان‌انگیز شما را سرگرم نماید، قطعاً مجموعه تلویزیونی The Brothers Sun با سکانس‌های پر زد و خوردی که ارائه می‌دهد، می‌تواند شما را راضی نگه دارد. مخصوصاً که در بحث بازیگران و سکانس‌های اکشن، نتفلیکس سنگ تمام گذاشته و به راحتی می‌تواند دوست‌داران این ژانر پرطرفدار را به وجد بیاورد.

منبع: گیمفا