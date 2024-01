سرویس یوبیسافت پلاس (+Ubisoft) اکنون دو سطح اشتراکی جدید در رایانه‌های شخصی دارد، یکی بر روی نسخه‌های جدیدی مانند Prince of Persia: The Lost Crown تمرکز داشته و دیگری شامل عناوین قدیمی‌تر مانند Far Cry 6 می‌شود.

یوبیسافت (Ubisoft) تغییرات عمده‌ای را در سرویس اشتراکی یوبیسافت پلاس خود اعمال کرده است. همزمان با انتشار دسترسی زودهنگام Prince of Persia: The Lost Crown، این شرکت اعلام نمود که نام برنامه‌های اشتراکی خود را تغییر می‌دهد. سرویس مورد بحث ما هم‌اکنون دو سطح اشتراکی جدید دارد، یوبیسافت پلاس پریمیوم (Ubisoft+ Premium) که ۱۷.۹۹ دلار در ماه هزینه داشته و یوبیسافت پلاس کلاسیک (Ubisoft+ Classics) که هزینه‌ای معادل با ۷.۹۹ دلار در ماه را می‌طلبد.

سطح پریمیوم به مشترکین امکان می‌دهد تا عناوین جدید یوبیسافت را در روز اول انتشار تجربه کنند و به نسخه‌های دسترسی زودهنگام دسترسی داشته باشند. همچنین در این سطح برای بازیکنان امکانات اضافی و جوایز ماهانه در نظر گرفته خواهد شد. از طرف دیگر، سطح کلاسیک روی رایانه‌های شخصی منتشر شده و بیشتر بر تاریخچه این شرکت متمرکز است.

سطح کلاسیک به بازیکنان امکان تجربه یک کاتالوگ مدیریت شده از عناوین قدیمی‌تر یوبیسافت و همچنین بازی‌های سرویس محور را ارائه می‌دهد. مدیر سرویس‌های اشتراکی یوبیسافت، یعین فیلیپ ترمبلی (Philippe Tremblay)، تفاوت بین دو سطح جدید را این‌گونه توصیف می‌کند:

سطح پریمیوم به معنای دسترسی از روز اول به نسخه‌های جدید و در برخی موارد، مانند Prince of Persia: The Lost Crown، دسترسی زودهنگام به محصولات آینده است. در این قسمت می‌توانید به محصولات پریمیوم، DLCها و جوایز ماهانه دسترسی داشته باشید.

سطح کلاسیک دارای بازی‌هایی مانند Far Cry 6 ،Watch Dogs: Legion و همچنین عناوین سرویس محوری مانند Rainbow Six Siege در رایانه‌های شخصی خواهد بود. این کاتالوگ قرار است در طول زمان رشد کند و به عنوان بخشی از پلی استیشن پلاس اکسترا و پریمیوم (PlayStation Plus Extra & Premium) برای بازیکنان کنسول عرضه شود.

شایان ذکر است که مشترکین فعلی Ubisoft+ PC Access هیچ تغییری در اشتراک خود مشاهده نخواهند کرد و خدمات و قیمت ماهانه آن‌ها ثابت باقی خواهد ماند. جالب اینجاست که یوبیسافت با اکتیویژن بلیزارد (Activision Blizzard) نیز توافق کرده تا بازی‌هایش را روی این سرویس عرضه کند.

