بهترین کاراکترهای زن سینما در دهه گذشته

در دهه گذشته در دنیای سینما کاراکترهای زن مختلف و برجسته‌ای به نمایش گذاشته شده‌اند.

نقش شخصیت‌های زن در دنیای سینما به طور فزاینده‌ای جسورانه و تواناتر شده و این در حالی است که داستان آن‌ها متنوع‌تر نیز شده است. در دهه اخیر، زنان در فیلم‌ها به‌عنوان نمادی از قدرت و استقامت شناخته می‌شدند. از فیلم‌های ترسناک، درام و اکشن گرفته تا دیگر آثار سینمایی، این کاراکترها در برابر ظلم و خطر ایستادگی کردند.

در حالی که تعداد شخصیت‌های زن برجسته در دنیای سینما بسیار زیاد است اما این شخصیت‌های زن افرادی عادی هستند که هیچ ابرقدرت یا توانایی‌های فیزیکی فوق بشری ندارند. این زنان با فریب، درد و فداکاری آشنا هستند و توانایی‌های متعددی دارند. آن‌ها در کشمکش‌ها و نبردهای سخت و مداومی که در زندگی روزمره باید با آن‌ها روبه‌رو شد، بسیار قدرتمند و طنین‌انداز هستند و بدون داشتن ابرقدرت سعی دارند تا تفاوتی را رقم بزنند. در ادامه همراه با ما باشید تا با بهترین کاراکترهای زن در دهه گذشته سینما آشنا شوید.

۱۰. شخصیت کسی توماس – فیلم Promising Young Woman

فیلم Promising Young Woman

انتقام تاریخ انقضا ندارد و شخصیت کسی با بازی کری مولیگان به دنبال افراد سوءاستفاده‌گر جنسی است. او به دنبال آن است تا از کسی که به دوستش در دانشگاه تجاوز کرده انتقام بگیرد، تجاوزی که منجر به خودکشی وی شده بود. کسی زندگی خودش را صرف ارسال پیام به مردانی می‌کند که زنان آسیب‌پذیر را شکار کرده و از آن‌ها سوء استفاده می‌کنند. او احزاب قدرتمند و موفقی که مسئول ساکت کردن این جرم و جنایت هستند را پیدا کرده و درسی بدون بخشش به آن‌ها می‌دهد.

این اثر سینمایی توسط امرالد فنل نویسندگی و کارگردانی شده و کاراکتری را برای بینندگان به تصویر می‌کشد که قادر است بدون قدرت‌های فوق‌العاده، جاسوسی یا سکانس‌های شدید دست به انتقام بزند. راهی که کسی با دقت نقشه اصلی خودش را برای از بین بردن تفاله‌های این جهان به روش سرکشانه خودش در پیش می‌گیرد، باعث خلق یکی از قدرتمندترین و خود شکوفایی‌ترین داستان‌های سال‌های اخیر شده است. اگرچه اوج این اثر سینمایی کاملاً طبق برنامه پیش نمی‌روند اما کسی هنوز هم راهی برای خنده آخر خودش در برابر کسانی که سر راه او قرار گرفته‌اند، پیدا می‌کند.

۹. لورین بروتون – فیلم Atomic Blonde

فیلم Atomic Blonde

شخصیت لورین بروتون معادل زنانه جیمز باند به شمار می‌رود که آن را شارلیز ترون به تصویر می‌کشد. او یک مأمور ام‌آی۶ است که بسیار بزن بهادر است. لورین بروتون وظیفه پیدا کرده تا لیست مأموران دوگانه در برلین در دوران جنگ سرد را پیدا کند و برای انجام این کار نیز فقط به خودش، مهارت‌هایش و هوشش اعتماد دارد. او به‌راحتی راهش را از میان صدها دشمن بسیار ماهر پیدا کرده و کارایی خودش را به‌عنوان یکی از بهترین نمادهای اکشن در سال‌های اخیر ثابت می‌کند.

شخصیت لورین بروتون تمام مهارت‌ها و حضور برجسته‌ای که یک ستاره اکشن و مبارزه‌ای مدرن به آن نیاز دارد را در خودش دارد و همین نیز به فیلم «بلوند اتمی» کمک کرده تا یکی از بهترین فیلم‌های اکشن در سال‌های اخیر باشد. او با همه چیز از اسلحه گرفته تا چاقو فردی ماهر و کشنده است. این شخصیت ثابت کرده که در داستان‌های جاسوسی لزوما نیازی نیست که زنان در نقش‌های مکمل استفاده شوند. شارلیز ترون نیز که با نقش‌های اصلی قوی ناآشنا نیست، بار دیگر نشان می‌دهد که می‌تواند هر فیلمی را در هر ژانری به دوش بکشد.

۸. آدلاید ویلسون و رد – فیلم Us

فیلم Us

وقتی صحبت از این دو شخصیت به میان می‌آید، تشخیص اینکه چه کسی شرور است و چه کسی قهرمان، دشوار است. هر دو شخصیت توسط لوپیتا نیونگو به تصویر کشیده می‌شوند و این دو توسط نیروهای تاریک به هم مرتبط هستند چراکه یکی از آن‌‎ها نسخه سایه دیگری است. شخصیت رد برنامه‌ای برای تسلط بر جهان را می‌چیند و به دنبال انتقام گرفتن از آدلاید است که زندگی‌اش را دزدیده است. ستایش نسبت به این شخصیت بدون شخصیت دیگری دشوار است چراکه ارتباط مقابل، موازی‌ها و تفاوت‌های آن‌ها بخش عمده‌ای از چیزی است که باعث شده تا این دو کاراکتر شخصیت‌های زن قدرتمندی باشند.

شخصیت‌های رد و آدلاید هر دو شخصیت‌های برجسته‌ای به شمار می‌روند چراکه هر دو حاضرند تا سر حد مرگ برای به سرانجام رساندن نقشه خودشان بجنگند. آدلاید همه کاری برای محافظت از خانواده‌اش و زندگی‌ای که ساخته است، انجام می‌دهد و این در حالی است که رد به‌عنوان یک رهبر باهوش می‌تواند بر سختی‌هایی که در کودکی با آن‌ها روبه‌رو شده است، غلبه کند. هر دو شخصیت انگیزه‌ها و قدرت‌های خودشان را دارند و همین نیز سبب شده تا این دو باید با هم مقابله کرده و نمی‌توانند با هم زندگی کنند.

۷. شخصیت میلدرد هیز – فیلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

فیلم Three Billboards Outside Ebbing Missouri

شخصیت میلدرد هیز یک مادر واقعی و قوی به شمار می‌رود که نباید با او سرشاخ شد. وقتی که پرونده تجاوز و قتل وحشیانه دخترش حل نشده باقی می‌ماند، میلدرد هزینه سه بیلبورد را می‌پردازد تا از این طریق به پلیس محلی طعنه بزند و این در حالی است که آن‌ها را برای مرگ دخترش مسئول می‌داند. حتی با وجود همه سختی‌ها و واکنش‌های شدیدی که او از سوی مقامات دولتی متحمل می‌شود، او به دنبال برقراری عدالت در سیستمی است که نتوانسته انتظار او و خانواده‌اش را برآورده کند.

فرانسیس مک دورمند برای این نقش‌آفرینی خودش در فیلم «سه بیلبورد در خارج ابینگ، میزوری» توانست جایزه اسکار را به دست بیاورد. این زن با ظاهری خشن و قلبی پر از درد، تمام تلاشش را می‌کند تا پس از دست دادن دخترش به زندگی ادامه بدهد. این شخصیت ثابت می‌کند که هیچ عشقی همانند عشق مادر وجود ندارد. مخاطبان به‌راحتی می‌توانند با نگرش سخت‌گیرانه و معنادار شخصیت میلدرد ارتباط برقرار کنند و در نهایت نیز موضع خودشان را مشخص کنند و از راه او برای مبارزه با یک سیستم سرکوبگر کنار بروند.

۶. شخصیت آسترید یانگ تئو – فیلم Crazy Rich Asians

فیلم Crazy Rich Asians

شخصیت آسترید یانگ تئو زنی اهل تجارت و خانواده است و با این وجود، نسبت به اطرافیانش فردی فروتن و دلسوز باقی می‌ماند. او بدون توجه به موقعیت ریچل با بازی کنستانس وو دوستش می‌ماند و تمام تلاش خودش را می‌کند تا با وجود ناامنی‌هایش از شوهرش حمایت کند. جما چان توانسته این نقش را به شکلی ماهرانه و بی‌عیب‌ونقص به تصویر بکشد و کاراکتری جذاب و دلنشین را در فیلم «آسیایی‌های خرپول» به نمایش در بیاورد.

فیلم‌های کمدی عاشقانه به طور کلی آثاری هستند که وابستگی بسیار زیادی به نقش اول زن قدرتمند و طنین‌انداز دارند و شخصیت آسترید توانسته در این اثر سینمایی بدرخشد و یکی از بهترین نمونه‌ها از شخصیت‌های زن موفق در فیلم‌های کمدی عاشقانه در دهه گذشته محسوب می‌شود. حتی در مواجه با خیانت شوهرش، او تصویری از ظرافت دارد. او سرانجام در پایان فیلم متوجه می‌شود که دلیلی برای پنهان کردن موفقیتش نیست. آسترید یک الگوی عالی برای اثبات این است که هیچ شرمی از افتخار کردن به دستاوردهای خود وجود ندارد.

۵. هارلی کوئین – فیلم Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

فیلم Birds of Prey

شخصیت «هارلی کوئین» کاراکتری جسور، گستاخانه و برجسته است و دقیقاً همان چیزی است که داستان فیلم به آن نیاز دارد. اولین نقش‌آفرینی مارگو رابی در نقش این شخصیت شرور برجسته در فیلم Suicide Squad محصول سال ۲۰۱۶ میلادی بود که به‌خاطر فیلم‌نامه ضعیف و تدوین بد کمتر مورد توجه قرار گرفت. فیلم «پرندگان شکاری» نیز زمینه خوبی را برای نشان دادن بهتر این شخصیت فراهم می‌کند. هارلی دیگر از سوی جوکر با بازی جرد لتو تحت فشار قرار ندارد و می‌خواهد برای خودش نام و آوازه‌ای دست و پا کند و برای انجام این کار نیز با افراد دیگری همکاری می‌کند.

در حالی که شخصیت هارلی کوئین در دنیای سینمایی دی‌سی جریان دارد اما مانند دیگر شخصیت‌های کتاب‌های کمیک از قدرت‌های فوق‌العاده و قابل توجهی برخوردار نیست. مسیر هارلی کوئین برای رسیدن به استقلال به‌خوبی در بین مخاطبان طنین‌انداز می‌شود. به همین خاطر نیز اصلاً جای تعجب ندارد که هارلی کوئین تبدیل به یکی از بزرگترین نمادها و شخصیت‌های برجسته‌ای شده که از دنیای سینمایی دی‌سی به تصویر کشیده شده‌اند و بخشی از آن نیز به‌خاطر این است که این شخصیت به‌خوبی در بین مخاطبان طنین‌انداز شده است.

۴. شخصیت اولین وانگ – فیلم Everything Everywhere All at Once

