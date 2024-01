پس از مدت‌ها انتظار بالاخره پروسه تولید و فیلم‌برداری لایو اکشن How To Train Your Dragon آغاز شده است.

۳ گانه انیمیشنی How To Train Your Dragon (چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم) یکی از محصولات جذاب و خاطره‌انگیز استودیو دریم‌ورکس در دهه ۲۰۱۰ میلادی به شمار می‌رود که روایتی فانتزی را در بستری از تاریخ وایکینگ‌ها به نمایش درآورد و با استقبال مخاطبین مواجه شد تا حدی که مجموعاً به فروشی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار دست یافته است. موفقیتی که کمپانی یونیورسال پیکچرز را مجاب کرده تا دست به ساخت لایو اکشنی پرهزینه از آن بزند که برای اکران در سال ۲۰۲۵ میلادی برنامه ریزی شده است.

فیلمی که طی ماه‌های گذشته مشغول سپری کردن پروسه انتخاب بازیگرانش بوده و با اعتصابات هالیوود دست و پنجه نرم می‌کرده، بالاخره پروسه تولید و فیلم‌برداری‌اش به جریان افتاده است. دین دبلوا که کارگردانی ۳ گانه انیمیشنی چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم را نیز بر عهده داشته، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود خبر از شروع فیلم‌برداری نسخه لایو اکشن آن داده است.

به مانند انیمیشن‌ها، در این لایو اکشن نیز با وایکینگ جوانی به نام هیکاپ همراه می‌شویم که با دنیای اژدهایان روبرو شده و با یکی از آن‌ها ارتباطی عمیق برقرار می‌کند. دوستی میان انسان و اژدهایی که منجر به وقوع اتفاقاتی هیجان‌انگیز و جذاب خواهد شد.

فیلم How To Train Your Dragon با حضور بازیگرانی نظیر جرارد باتلر، میسون تیمز، نیکو پارکر و نیک فراست برای اکران تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد ۱۴۰۴) برنامه ریزی شده است.

منبع: کولایدر