این بازی که در ماه مارس سال گذشته عرضه شد، یک اثر اکشن و نقش‌آفرینی چالش برانگیز است که در مقایسه با بازی‌های قبلی استودیوی سازنده نظیر Nioh، سبک مبارزه‌ی سریع‌تر و تهاجمی‌تری دارد. داستان Wo Long: Fallen Dynasty در یک نسخه‌ی فانتزی تاریک از سلسله‌ی هان جریان دارد و بازیکنان را وارد دنیایی از هرج و مرج، فساد و نیروهای ماوراء طبیعی می‌کند. به عنوان یک سرباز بی نام، بازیکن باید برای بقا در میان جناح‌های متخاصم و موجودات اهریمنی که سرزمین را آزار می‌دهند مبارزه کند.

نسخه‌ی کامل بازی شامل محتویاتی نظیر سه بسته‌ی الحاقی بازی با عناوین، Battle of Zhongyuan ،Conqueror of Jiangdong و Upheaval in JingxiangT در کنار محتویات پایان بازی جدید اشاره کرد. در سراسر بسته‌های الحاقی بازیکنان می‌توانند منتظر مراحل جدید، جانوران ماورایی جدید، انواع سلاح‌های جدید و شخصیت‌های جدید نیز باشند. در این میان گفته شده که همه‌ی بازیکنان، یعنی هر کسی که بازی اصلی یا نسخه‌ی کامل را دارد، زره‌ی Xuanwu را دریافت خواهد کرد.

در رابطه با بسته‌های الحاقی، Battle of Zhongyuan که پس از سقوط رژیم دونگ ژو اتفاق می‌افتد، بازیکنان را در هرج و مرج دوران سه پادشاهی فرو می‌برد، جایی که ارتش‌های سائو سائو برای کنترل منطقه‌ی ژونگ یوان با هم رقابت می‌کنند. در این میان بسته‌ی Conqueror of Jiangdong بازیکنان را به قلب قبیله‌ی سان یعنی جیانگدونگ می‌برد، جایی که چهره‌های برجسته برای قدرت رقابت می‌کنند. در نهایت بسته‌ی الحاقی Upheaval in Jingxiang پس از نبرد Jingxiang اتفاق می‌افتد و به عواقب این درگیری و تاثیر آن بر منطقه می‌پردازد. بازیکنان کنترل یک قهرمان جدید را بدست می‌گیرند که وظیفه دارد صلح و نظم را در میان هرج و مرج بازگرداند.

بازی Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition در ۷ فوریه (۱۸ بهمن) سال جاری برای کنسول‌های نسل هشتم و نهمی پلی‌استیشن، ایکس‌باکس و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. کاربران رایانه‌های شخصی می‌توانند در تاریخ ذکر شده، نسخه‌ی دموی این بازی را نیز تجربه کنند که شامل دو مرحله‌ی اولیه‌ی آن است و پیشرفت‌های آن‌ها به نسخه‌ی کامل نیز منتقل خواهد شد.

