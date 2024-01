در جدیدترین به‌روزرسانی از صفحه فروشگاه بازی Rise of the Ronin، اطلاعاتی از جناح‌های مختلف و شخصیت‌های کلیدی این اثر توضیح داده شده است. استودیوی ژاپنی تیم نینجا (Team Ninja)، صفحه فروشگاه عنوان اکشن جهان باز آینده خود، Rise of the Ronin، را برای پلی استیشن ۵ به‌روز کرده است و جزئیات بیشتری را در […]

جزئیاتی از جناح‌های مختلف بازی Rise of the Ronin منتشر شد علیرضا نظری ۲۶ دی ۱۴۰۲ - 15:18