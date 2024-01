تریلری از بازی The Last of Us Part 2 Remastered منتشر شده که تمام ویژگی‌های جدید بازی را نشان می‌دهد.

بازی The Last of Us Part 2 Remastered از استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog)، اواخر این هفته برای کنسول PS5 با قیمت ۵۰ دلار (در حالی که دارندگان PS4 می‌توانند با ۱۰ دلار ارتقاء دهند) منتشر می‌شود. این ریمستر، با جلوه‌های بصری بهبود یافته و گزینه‌ای برای ثبت کردن ذخیره‌های موجود همراه خواهد بود. علاوه بر این، دارای سه سطح جدید بوده، به طوری که در نسخه اصلی وجود نداشت. می‌توانید جزئیات آن را در تریلر منتشر شده بررسی کنید.

No Return، یک حالت روگ‌لایت با ده شخصیت قابل بازی است، که هر کدام دارای ویژگی‌های منحصر به فرد جدیدی هستند و بازیکنان باید در درگیری‌های طاقت فرسا زنده بمانند. با پیشرفت در این حالت، لباس‌های جدید، اسکین‌های سلاح و موارد دیگر باز می‌شوند. حالت Guitar Free Play نیز، با ارائه شخصیت‌های اضافی (مانند جوئل و آهنگساز گوستاوو سانتائولالا) و سازهای جدید همچون بانجو و هنگ درام، مینی‌گیم را گسترش می‌دهد.

The Last of Us Part 2 Remastered در تاریخ ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) به طور انحصاری برای پلی استیشن ۵ عرضه می‌شود.

