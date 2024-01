مدیوم تلویزیون طی یک دهه گذشته میزبان حضور شخصیت‌های همراه و اصطلاحاً زوج‌هایی بوده که وقایعی جذاب و دیدنی را در کنار یکدیگر رقم زده‌اند.

طی چند دهه گذشته مدیوم تلویزیون موفق شده تا تحول قابل توجهی را به خود ببیند که منجر به گستردگی ژانرهایش شده است. از درام‌های خانوادگی و کمدی گرفته تا حماسه‌های فانتزی و اکشن‌های پر زد و خورد، سریال‌های تلویزیونی از شیوه کلاسیک خود خارج شده و به حدی جاه‌طلبانه شده‌اند که گاهاً حتی می‌توانند فراتر از فیلم‌های سینمایی در جذب مخاطب عمل نمایند.

یکی از مهمترین مولفه‌ها در محبوبیت آثار تلویزیونی، شخصیت‌های سریال‌ها هستند از دهه ۲۰۱۰ میلادی به بعد با بهبود داستان‌نویسی‌ها شاهد به وجود آمدن زوج‌ها و همراهانی بودیم که موجب پدید آمدن دوستی‌ها، صمیمیت‌ها و عاشقانه‌های جذابی شده و مخاطبینشان را حسابی به وجد آورده‌اند. شخصیت‌هایی که با کنار هم قرار گرفتن توانستند تا روایات و وقایع به یاد ماندنی و ارزشمندی را رقم زده و در مقاله امروز به سراغ معرفی برخی از بهترین‌های آن‌ها رفته ایم.

راستین کول و مارتی هارت

فصل نخست سریال True Detective را می‌توان به عنوان یکی از بهترین ساخته‌های جنایی تاریخ مدیوم تلویزیون در تمام دوران خطاب کرد که میزبان حضور ۲ تن از قهرمانان نمادین و خاکستری بوده است.

راستین کول و مارتی هارت که به طرز استادانه‌ای توسط متیو مک‌کانهی و وودی هرلسون نقش آفرینی شده است، کاراگاهی هستند که برای حل پرونده‌ای جنون آمیز وارد همکاری با یکدیگر شده و برای حل آن مجبور می‌شوند تا اعتقادات و باورهایشان را با همدیگر به اشتراک گذاشته که اختلاف نظر آن‌ها مسبب خلق لحظاتی ناب و تامل‌ برانگیز شده است. تعامل آن‌ها در کار هم برای گذر از موانع و پیدا کردن نتیجه نهایی به حدی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از آب درآمده که شیمی بی‌نظیری را بینشان پدید آورده است.

کیگان-مایکل کی و جردن پیل

تاریخ مدیوم تلویزوین میزبان حضور کمدین‌های مختلفی بوده که شغید هیچکدام از آن‌ها به اندازه زوج کیگان-مایکل کی و جردن پیل در Key & Peele نمی‌توانند که تا سر حد جنون شما را به خنده وا دارند.

این سریال ۵ فصلی که طی یک بازه ۳ ساله با تکیه بر ناهنجاری‌های اجتماعی ایالات متحده آمریکا و کلیشه‌های رایج بین مردم ساخته شده است، مجموعه‌ای از رخدادها و وقایع را به واسطه ۲ شخصیت کیگان-مایکل کی و جردن پیل به سخره گرفته و لحظات کمدی را از دل آن‌ها بیرون آورده است. سکانس‌های کمدی و خنده‌داری که توسط این کمدین‌ها خلق شده به حدی جذاب و مفرح ظاهر شده تا حدی که برخی از آن‌ها به میم‌هایی نمادین و پرطرفدار در شبکه‌های مجازی تبدیل شده و روزانه میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان را به خنده وا داشته است. قطعاً تصورش برای شما سخت خواهد بود که جردن پیلی که امروزه فیلم‌های ترسناک ارزشمندی را تولید می‌کند، در یک دهه پیش چه شخصیت‌های عجیب و غریب و خنده‌داری را به تصویر کشیده که بارها و بارها می‌تواند خنده را بر لبانتان ظاهر نماید.

لزلی نوپ و ان پرکینز

با آغاز دهه ۲۰۱۰ میلادی شاهد شکل‌گیری دوستی و زوج‌های زنانه‌ای نمادینی بوده‌ایم که شاید بتوان گفت مشهورترین آن در سریال کمدی Parks and Recreation رقم خورده است.

لزلی نوپ و ان پرکینز با نقش آفرینی ایمی پولر و رشیدا جونز در فصل نخست به صورت کاملاً اتفاقی با یکدیگر مواجه شده و دوستی صمیمانه‌ای بینشان شکل می‌گیرد که منجر به سکانس‌های به یاد ماندنی و کمدی شده است. با گسترش محبوبیت فضای مجازی، عنوان Best Friends For ever (بهترین دوستان برای همیشه) به محبوبیت قابل توجهی در بین مردم دست پیدا کرد که دوستی خواهرانه لزلی نوپ و ان پرکینز را می‌توان به عنوان نماد بارز این مسئله خطاب کرد. دوستانی که در طول زندگی شاید با یکدیگر دعوا کرده، اختلاف نظر پیدا نموده و مدتی را از هم فاصله بگیرند اما در نهایت همیشه حامی و همراه همدیگر ظاهر شده و در مواقع ضروری به مانند خانواده، دیگری را حمایت خواهند کرد.

ریک و مورتی

مدتی می‌شود که انیمیشن‌های بزرگسالانه موفق شده‌اند تا به جایگاه منحصر به فرد و ارزشمندی در میان مخاطبین تلویزیونی دست پیدا نمایند.

مسئله‌ای که سبب شده تا از سال ۲۰۱۳ میلادی به مجموعه تلویزیونی جذاب و تکرار نشدنی Rick and Morty طرف باشیم که به لطف شخصیت‌های ریک و مورتی‌ و صداپیشگی بی‌نظیر جاستین رویلند، توانسته تا هر بیننده‌ای را مجذوب خود نماید. یکی دانشمند پیر دیوانه و عجیب و غریب و دیگری نوجوانی کله‌شق و بی دست و پا که نقطه مشترک آن‌ها علاقه به مفاهیم علمی بوده و سبب گشته تا در کنار یکدیگر به ماجراجویی‌های هیجان‌انگیزی در جهان‌های موازی روی بیاورند. مفهوم کلی و دلیل جذابیت سریال Rick and Morty در طی یک دهه اخیر را باید به لطف حضور این ۲ شخصیت‌ نسبت داد که ماجراجویی‌های علمی‌شان مسبب بروز وقایعی خنده‌دار و مفرح شده تا حدی که آثار مختلفی را از شاخه‌های گوناگون سرگرمی را به سخره گرفته‌اند.

الون/جین آیوز و مایک ویلر

