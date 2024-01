تریلر فیلم Spaceman با بازی آدام سندلر

به تازگی اولین تریلر رسمی برای فیلم Spaceman با بازی آدام سندلر از سوی سرویس آنلاین نتفلیکس منتشر شده است.

فیلم Spaceman جدیدترین همکاری میان آدام سندلر و سرویس آنلاین نتفلیکس به شمار می‌رود که اثری سینمایی در ژانر علمی تخیلی و درام محسوب می‌شود و به تازگی نیز سرویس آنلاین نتفلیکس اولین تریلر از آن را منتشر کرده که از لینک زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید.

در این اثر سینمایی علاوه بر آدام سندلر، کری مولیگان و پل دینو نیز نقش‌آفرینی می‌کنند. آدام سندلر نقش فضانوردی را بازی می‌کند که هزاران کیلومتر با خانه فاصله دارد و سطح امیدش بسیار پایین است. این فیلم به بررسی تم‌هایی همچون تنهایی و بقا می‌پردازد و جدیدترین نقش درام برای آدام سندلر محسوب می‌شود.

کونال نایار، لینا اولین و ایزابلا روسلینی نیز از جمله دیگر بازیگرانی هستند که در این فیلم نقش‌آفرینی می‌کنند. این فیلم در ابتدا قرار بود در سال ۲۰۲۳ میلادی پخش شود اما همانند دیگر پروژه‌ها به خاطر اعتصابات نویسندگان و بازیگران با تأخیر مواجه شد و حالا در سال ۲۰۲۴ میلادی عرضه می‌شود.

آدام سندلر اخیرا در انیمیشن کمدی Leo محصول سرویس آنلاین نتفلیکس صداپیشگی کرده بود و قبل‌تر از آن نیز در همکاری با این سرویس در فیلم‌های You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah و Murder Mystery 2 هنرنمایی کرده است.

فیلم‌نامه فیلم را کولبی دی قلم زده که آن را از رمان Spaceman of Bohemia نوشته یاروسلاو کالفار اقتباس کرده است. این فیلم در تاریخ ۲۳ فوریه سال ۲۰۲۴ میلادی (جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲) به روی پرده سینماها می‌آید و سپس در تاریخ ۱ مارس (جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲) روی سرویس آنلاین نتفلیکس پخش خواهد شد.

منبع: collider