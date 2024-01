توسعه‌دهنده The Last of Us Part 2 نسبت به انتقادات مطرح شده پیرامون ریمستر این بازی واکنش نشان داد.

بازی The Last of Us Part 2 Remastered ماه گذشته معرفی شد.

انتقادات زیادی به آن وارد شده و بسیاری ادعا کردند که در حال حاضر به ریمستر این بازی نیازی نیست.

استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) به صحبت درباره این موضوع پرداخته و بیان می‌کند که ریمستر مورد بحث، بهترین راه برای لذت بردن از The Last of Us Part 2 است.

در ماه نوامبر ۲۰۲۳ (آبان ۱۴۰۲)، استودیوی ناتی داگ رسماً از بازی The Last of Us Part 2 Remastered برای پلی استیشن ۵ رونمایی کرد. این معرفی بحث‌برانگیز شد و کاربران شبکه‌های اجتماعی به عدم وجود تفاوت‌های گرافیکی گسترده اشاره کردند.

با وجود انتشار قریب‌الوقوع ریمستر، مصاحبه‌های جدیدی در حال انجام شدن است. بسیاری نسبت به بازی بدبین هستند، ولی کارگردان متوجه نمی‌شود که چرا این پروژه باعث خشم بسیاری شده.

چرا مهم است: The Last of Us Part 2 Remastered زمانی که تریلر آن پخش شد، مورد بیزاری قرار گرفت و بسیاری ادعا کردند که ساخت این ریمستر چیزی جز اتلاف منابع نخواهد بود.

در مصاحبه‌ای با VGC، از کارگردان ریمستر در مورد واکنش‌های پس از معرفی بازی سوال پرسیده شد.

کارگردان، متیو گالانت (Matthew Gallant)، خاطرنشان کرد که ریمستر مورد بحث بهترین تجربه ممکن را برای The Last of Us Part 2 ارائه می‌کند و انتقادات برخی طرفداران و تماشاگران، برای او عجیب به نظر می‌رسند.

او به افزوده‌های جدیدی مانند بازخورد هپتیک (Haptic)، حالت روگ‌لایک (Roguelike) و محتوای سینمایی بازیابی شده اشاره کرد. با قیمت تنها ۱۰ دلار برای دارندگان فعلی، کارگردان این پیشنهاد را برای ریمستر کاملاً منطقی می‌بیند. او گفت:

من نمی‌فهمم چرا برخی ناراحتی‌ها در مورد ارائه The Last of Us Part 2 Remastered وجود دارد.

او اذعان کرد که چنین ریمسترهایی قرار نیست همه را راضی کنند. با این حال، برای بازیکنان جدید و طرفداران سبک هاردکور، ناتی داگ به اندازه کافی محتوای تازه و ارتقاهای بصری را برای توجیه قیمت درخواستی ارائه کرده است.

وقتی از متیو گالانت در مورد حداقل تفاوت‌های بصری سوال شد، او گفت که ریمستر نسخه دوم جهشی مشابه با ریمستر بازی اول ارائه می‌دهد، حتی اگر این بار تفاوت‌ها کمتر آشکار باشند.

علاوه بر پوشش مطبوعاتی جدید، نقدها و نمرات ریمستر مذکور به تازگی منتشر شده‌اند و به نظر می‌رسد که ناتی داگ با امتیاز ۹۰/۱۰۰ در متاکریتیک (Metacritic)، نظر منتقدان را به خود جلب کرده است.

برای کسانی که امیدوارند بازی The Last of Us Part 2 را دوباره تجربه کنند، ریمستر آن در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۹ دی ۱۴۰۲) منتشر خواهد شد. همانطور که قبلا ذکر کردیم، دارندگان فعلی می‌توانند با قیمت ۱۰ دلار بازی خود را به نسخه جدید ارتقا دهند.

نظر شما در این باره چیست؟ لطفاً در بخش نظرات به ما اطلاع دهید.