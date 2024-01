ببینید؛ مستند ساخت بازی لست آو آس ۲ معرفی شد

این اثر دنباله‌ای بر مستند ۸۵ دقیقه‌ای مربوط به ساخت نسخه‌ی اول سری لست آو آس است که در سال ۲۰۱۵ میلادی منتشر شد که نحوه‌ی توسعه و فلسفه‌ی منحصربه‌فرد آن بازی را به نمایش گذاشت. فیلمبرداری دنباله‌ای که به تازگی اعلام شده است، مطابق تریلر در سال ۲۰۱۶ شروع شده، اما با شیوع همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ متوقف شده است. با این حال، فیلم‌های موجود از روند توسعه اکنون دوباره مورد بازبینی قرار گرفته‌ و در قالب یک مستند عرضه خواهند شد.

در تریلر منتشر شده، لحظات کلیدی ساخت اثر ذکر شده، از جمله زمانی که یک نشت اطلاعاتی بزرگ، جزئیات کلیدی داستان را قبل از عرضه‌ی بازی فاش کرد تا اعضای مختلف تیم از جمله کارگردان آن، نیل دراکمن، ظاهر می‌شوند تا بینشی از روند توسعه ارائه دهند. با توجه به تریلر می‌توان گفت که احتمالا با مستندی باکیفیت روبرو هستیم که احتمالا از مستند ساخت نسخه‌ی اول نیز موارد جذاب‌تری را به نمایش بگذارد.

طبق گفته‌های سازندگان، این مستند به عنوان به عنوان بخشی از به‌روز‌رسانی پس از عرضه برای بازسازی لست آو آس ۲ در دسترس خواهد بود. این بازسازی یک نسخه‌ی ارتقا یافته از نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی در سال ۲۰۲۰ است که وعده می‌دهد پیشرفت‌های گرافیکی، محتویات جدید پشت صحنه و حالت‌های جدیدی را در ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) سال جاری با قیمت ۴۹.۹۹ دلار در دسترس علاقه‌مندان قرار دهد. در رابطه با حالت‌های جدید می‌توان به یک حالت روگ‌لایک با عناصر بقا به نام No Return و حالت Guitar Free Play اشاره کرد.

مستند Grounded 2: Making The Last of Us Part 2 در تاریخ نامعلومی برای تماشا در پلتفرم یوتیوب به صورت رایگان منتشر خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر منتشر شده را مشاهده کنید.

