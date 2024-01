کارگردان Loki به تیم تولید فصل دوم The Last of Us پیوست

به نظر می‌رسد که کارگردان سریال تحسین شده Loki وظیفه تولید برخی از قسمت‌های فصل دوم The Last of Us را بر عهده خواهد داشت.

فصل نخست سریال درام و پسا-آخرالزمانی The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) ساخته کریگ مازن و نیل دراکمن را می‌توان به عنوان یکی از بهترین تولیدات سال‌های اخیر مدیوم تلویزیون هالیوود در نظر گرفت که اقتباسی از بازی‌های ویدیویی به همین نام بوده و به مانند اثر اصلی، موفق شده تا دستاوردهای ارزشمندی را در طی یک سال گذشته از خود بر جای بگذارد؛ مسئله‌ای که انتظارات را برای فصل دوم آن افزایش داده است.

انتظاراتی که با توجه به اقتباس از بازی The Last of Us Part II و داستان منحصر به فردی که ارائه داده است، دست اندرکاران شبکه HBO را مجاب کرده تا کارگردان سریال تحسین شده لوکی از دنیای سینمایی مارول به نام کیت هرون را به جمع تیم تولید خود اضافه نماید. کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده بریتانیایی که برای تولید حداقل یک قسمت از فصل دوم آخرین بازمانده از ما، با HBO همکاری خواهد داشت.

علی‌رغم این که پروسه فیلم‌برداری فصل دوم از هفته‌های آتی آغاز خواهد شد، فعلاً مشخص نیست که کیت هرون کارگردانی کدام یک از قسمت‌ها را بر عهده گرفته است. با توجه به این که او در تولید یکی از بهترین آثار تاریخ MCU نقشی اساسی داشته، می‌توان امیدوار بود که فصل دوم آخرین بازمانده از ما بیش از پیش طرفدارانش را به وجد بیاورد.

در حال حاضر هیچ تاریخ پخشی برای فصل دوم سریال اقتباسی The Last of Us اعلام نشده و احتمال می‌رود که پخش آن برای سال ۲۰۲۵ میلادی در نظر گرفته شود.

منبع: کامیک‌بوک