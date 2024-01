جدیدترین تریلر از بازی Skull and Bones شرکت یوبیسافت (Ubisoft)، به معرفی نسخه Premium Edition می‌پردازد. آخرین تریلر Skull and Bones را تماشا کنید تا نگاهی دیگر به APRG جهان باز استودیوی یوبیسافت داشته باشید و ببینید چه چیزی در نسخه Premium Edition موجود است. عنوان Skull and Bones در تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۲۴ (۲۷ […]

تریلر نسخه Premium بازی Skull and Bones منتشر شد علیرضا محمدی ۲۷ دی ۱۴۰۲ - 21:13