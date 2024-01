جدیدترین فیلم از دنیای سینمایی مرد عنکبوتی، فیلم Madame Web است که به تازگی مدت زمان آن مشخص شده است.

دنیای سینمایی مرد عنکبوتی سونی که حول محور مرد عنکبوتی و دیگر کاراکترهای مربوط به آن است،‌ قرار است سال ۲۰۲۴ میلادی با فیلم Madame Web ادامه پیدا کند. این اثر سینمایی تازه با بازی داکوتا جانسون در نقش اصلی است و همکاری تازه‌ای بین سونی و مارول را رقم خواهد زد.

فیلم «مادام وب» که با حضور شخصیت‌های زن در رأس داستان خودش است، امیدوار است که بتواند عملکرد خوبی را از خودش به هنگام اکرانش در روز ولنتاین به جای بگذارد. کمپانی سونی امید بسیار زیادی به این اثر سینمایی دارد، فیلمی که طولانی‌ترین فیلم ساخته شده در این دنیای سینمایی محسوب می‌شود.

بنا بر گزارش‌های تازه منتشر شده، فیلم «مادام وب» ۱۱۶ دقیقه معادل یک ساعت و پنجاه و چهار دقیقه زمان دارد که چهار دقیقه طولانی‌تر از فیلم Venom و ۱۲ دقیقه طولانی‌تر از فیلم Morbius است. این در حالی است که این اثر تازه بسیار طولانی‌تر از فیلم Venom: Let There Be Carnage است که تنها ۹۷ دقیقه زمان داشت.

در کنار داکوتا جانسون نیز بازیگران دیگری در فیلم «مادام وب» نقش‌آفرینی می‌کنند که شامل سیدنی سوئینی می‌شود، بازیگری که اخیرا در فیلم Anyone But You بازی کرده است. سلست اوکانر، ایزابلا مرسد،‌ اما رابرتز و آدام اسکات از جمله دیگر بازیگران حاضر در این فیلم ابرقهرمانی هستند.

فیلم «مادام وب» در تاریخ ۱۴ فوریه سال ۲۰۲۴ میلادی (چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲) روی پرده سینماها اکران خواهد شد.

منبع: collider