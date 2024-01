آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از The Boys in the Boat تا Lift

این آخر هفته قرار است به معرفی فیلم The Boys in the Boat، فیلم Lift و دو اثر سینمایی دیگر بپردازیم.

جورج کلونی از جمله بازیگران برجسته و مشهور به شمار می‌رود که سابقه حضور در آثار مختلف و درخشانی را در کارنامه خودش دارد. با این حال، او سابقه فعالیت در پشت دوربین را دارد و به‌عنوان کارگردان نیز آثاری را به روی پرده سینماها آورده است. جدیدترین ساخته وی نیز فیلم «پسران در قایق» است که بر اساس کتابی به همین نام ساخته شده و در ادامه بیشتر با آن آشنا خواهیم شد.

در این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» نیز جدیدترین فیلم از دنیای سینمایی مارول یعنی فیلم «مارول‌ها» را معرفی خواهیم کرد. پس از آن نیز به سراغ فیلم بیوگرافی «مسابقه برای افتخار: آئودی در برابر لانچیا» و فیلم «سرقت» می‌رویم. همراه با ما باشید.

فیلم The Boys in the Boat

فیلم The Boys in the Boat

عوامل سازنده: فیلم «پسران در قایق» اثری در ژانر درام، ورزشی و بیوگرافی به شمار می‌رود که سکان کارگردانی آن را جورج کلونی در دست داشته است. فیلم‌نامه آن را نیز مارک ال اسمیت بر اساس کتابی به همین نام نوشته دنیل جیمز براون قلم زده است.

داستان و بازیگران: فیلم «پسران در قایق» داستان تیم قایق‌رانی دانشگاه واشنگتن را دنبال می‌کند که تلاش دارند تا در رقابت‌های المپیک تابستانی سال ۱۹۳۶ میلادی در برلین به رقابت بپردازند. در این اثر سینمایی، کالوم ترنر نقش قایقرانی به نام جو رانتز را بازی می‌کند و در کنار وی نیز جوئل اجرتون نقش مربی تیم به نام ال اولبریکسون سینیور را به نمایش در می‌آورد.

آیا فیلم «پسران در قایق» ارزش دیدن دارد؟ فیلم «پسران در قایق» جدیدترین ساخته جورج کلونی به‌عنوان کارگردان به شمار می‌رود که داستانی واقعی و الهام‌بخشی را با صمیمت و به شکلی خوش ساخت روایت می‌کند اما رویکرد کاملاً سنتی کارگردانی جورج کلونی باعث شده تا این اثر سینمایی و داستان آن تأثیرگذاری لازم را نداشته باشند.

فیلم «پسران در قایق» اثر خوبی است که گاهی اوقات احساس می‌شود می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد. این اثر گاهی اوقات دست و پا می‌زند اما همچنان اثری مطمئن است که مطمئنا طرفداران فیلم‌های بیوگرافی و ورزشی می‌توانند از تماشای آن لذت ببرند. با اینکه در این اثر سینمایی خطرات بزرگی وجود ندارد، حسی آرامش بخش احساس می‌شود و همچنین قابل پیش‌بینی است اما همچنان اثری خوب به شمار می‌رود.

فیلم The Marvels

فیلم The Marvels

عوامل سازنده: فیلم «مارول‌ها» اثری ابرقهرمانی از دنیای سینمایی مارول به شمار می‌رود که بر اساس کمیک‌های مارول ساخته شده و دنباله‌ای برای فیلم Captain Marvel محصول سال ۲۰۱۹ میلادی و همچنین دنباله‌ای برای سریال Ms. Marvel محصول سال ۲۰۲۲ است. این اثر ۳۳ مین فیلم از مارول به شمار می‌رود و سکان کارگردانی آن را نیا داکوستا در دست داشته است و فیلم‌نامه آن را نیز خود وی به همراه مگان مک‌دونل و الیسا کاراسیک قلم زده‌اند.

داستان و بازیگران: فیلم «مارول‌ها» داستان سه شخصیت کاپیتان مارول، کامالا خان و همچنین مونیکا رمبو را دنبال می‌کند که به‌عنوان مارول‌ها با هم همکاری می‌کنند تا بتوانند جلوی دشمنی قدرتمند را بگیرند. با این حال، هر بار که آن‌ها از قدرت‌های خودشان استفاده می‌کنند، بدن‌هایشان با هم عوض می‌شود و باید هر چه سریع‌تر این مشکل را حل کنند.

در فیلم «مارول‌ها» بری لارسون بار دیگر نقشش به‌عنوان کارل دنورز ملقب به کاپیتان مارول را بازآفرینی می‌کند و در کنار وی نیز تیونا پاریس در نقش مونیکا رمبو و ایمان ولانی در نقش کامالا خان یا میس مارول نیز حضور دارند. زاوه اشتون، گری لوئیس، پارک سئو جون، زنوبیا شراف و ساموئل ال جکسون نیز از جمله دیگر بازیگران حاضر در این اثر سینمایی به شمار می‌روند.

آیا فیلم «مارول‌ها» ارزش دیدن دارد؟ فیلم «مارول‌ها» اثری سرگرم‌کننده و اندکی تازه است و از جذبه بسیار خوب سه بازیگر اصلی خودش بهره می‌برد و می‌توان در لحظه از تماشای آن لذت برد حتی با وجود اینکه داستانی به هم ریخته دارد و درون مایه آن مدام تغییر می‌کند.

مطمئنا کسانی که از فیلم‌های قبلی این مجموعه همچون فیلم «کاپیتان مارول» یا سریال «میس مارول» لذت بردند و به دنبال تماشای اثری این چنینی هستند، مطمئنا از تماشای این فیلم تازه نیز لذت خواهند برد. از سوی دیگر، طرفداران سرسخت دنیای سینمایی مارول نیز حتماً این اثر را تماشا خواهند کرد.

با این حال، باید بیان کرد که فیلم‎های دنیای سینمایی مارول در سال‌های اخیر روند ضعیفی را داشتند و فیلم «مارول‌ها» نیز از این قاعده مستثنی نیست. این فیلم نیز نقص‌های متعددی درون خودش دارد و مطمئنا نخواهد توانست بیننده‌های سرسخت را خشنود کنند. کسانی که سخت‌گیری بیشتری دارند، بهتر است که مدتی را صبر کرده تا شاهد آثار بهتری از دنیای سینمایی مارول باشند.

فیلم Race for Glory: Audi vs. Lancia

فیلم Race for Glory Audi vs Lancia

عوامل سازنده: فیلم «مسابقه برای افتخار: آئودی در برابر لانچیا» اثری مسابقه‎‌ای محصول سال ۲۰۲۴ میلادی به شمار می‌رود که محصولی مشترک از بریتانیا و ایتالیا است و سکان کارگردانی آن نیز در دستان استفانو موردینی بوده و فیلم‌نامه آن را نیز فیلیپو بولوگنا و ریکاردو اسکامارسیو به همراه خود موردینی قلم زده‌اند.

داستان و بازیگران: فیلم «مسابقه برای افتخار: آئودی در برابر لانچیا» بر اساس رویدادهای واقعی ساخته شده و داستان رقابت میان تیم مسابقه آئودی کواترو از رولاند گومپرت با تیم مسابقه لانچیا ۰۳۷ از سزار فیوریو در مسابقه رالی جهانی ۱۹۸۳ میلادی را روایت می‌کند. در این اثر سینمایی، دنیل بروهل نقش رولاند گومپرت را بازی می‌کند و در کنار وی نیز ریکاردو اسکامارسیو نقش سزار فیوریو را به تصویر می‌کشد.

آیا فیلم «مسابقه برای افتخار: آئودی در برابر لانچیا» ارزش دیدن دارد؟ فیلم «مسابقه برای افتخار: آئودی در برابر لانچیا» از جمله آثاری است که به‌صورت هم‌زمان روی پرده سینماها و به‌صورت دیجیتالی عرضه شده و مطمئنا توجه علاقه‌مندان به فیلم‌های مسابقه‌ای را به خودش جلب می‌کند. با اینکه فیلم‌های مسابقه‌ای و ماشینی بسیار بهتری از این فیلم وجود دارند اما این اثر نیز همچنان به نوبه خودش مهیج و سرگرم‌کننده است و می‌تواند در این آخر هفته اوقات خوشی را برای شما رقم بزند.

فیلم Lift

فیلم و سریال ، مقالات سینما

Lift, The Boys in the Boat, The Marvels

منبع متن: gamefa