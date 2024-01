اقتباس سینمایی از بازی Until Dawn در دست ساخت است

دیوید اف سندبرگ و گری داوبرمن در حال ساخت اقتباسی سینمایی از بازی Until Dawn هستند.

فیلمساز دیوید اف سندبرگ که در دهه گذشته بیشتر در زمینه ساخت آثار ابرقهرمانی فعالیت داشته، قرار است با اثر تازه خودش به ژانر وحشت بازگردد. کارگردان فیلم Shazam از دنیای سینمایی دی‌سی قرار است سکان کارگردانی فیلم Until Dawn را در دست داشته باشد.

فیلم Until Dawn اثری اقتباسی از بازی ویدیویی ترسناکی به همین نام از پلی‌استیشن است و تولید آن را PlayStation Productions و Screen Gems در دست دارند. هر سه شرکت نیز زیرمجموعه‌‌ای از کمپانی سونی به شمار می‌روند.

فیلم‌نامه اصلی فیلم «آنتیل داون» را بلیر باتلر قلم زده است، کسی که قبلا در فیلم خون‌آشامی و مهیج The Invitation با کمپانی سونی همکاری داشته است. با این حال، گری داوبرمن که سابقه نگارش فیلم‌نامه فیلم‌های ترسناکی همچون فیلم It و Annabelle و همچنین The Nun را دارد، قرار است این فیلم‌نامه را بازنویسی کند.

بازی Until Dawn که در سال ۲۰۱۵ میلادی عرضه شده بود، یک بازی ویدیویی ترسناک تعاملی است و داستان هشت دوست و دشمن را دنبال می‌کند که در یک کوهستان دورافتاده گرد هم می‌آیند. آن‌ها در آنجا با سناریوهای مرگ و زندگی متعددی روبه‌رو می‌شوند و باید از این وضعیت جان سالم به در ببرند.

در حال حاضر جزئیات بیشتری از این فیلم اقتباسی در دست نیست اما آشکار شده که این فیلم با رده سنی R ساخته خواهد شد و ادای احترامی به ژانر ترسناک خواهد بود.

منبع: hollywoodreporter