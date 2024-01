بهترین شروران در دنیای سریال توانستند توجه مخاطبان بسیار زیادی را به خودشان جلب کنند و برجسته باشند.

داستان‌ها از زمان شکل‌گیری خودشان به‌عنوان هنر، برای اینکه بر سر راه اهداف قهرمانان خود موانعی را ایجاد کنند، روی خلق شخصیت‌های شرور ترسناک و برجسته متکی بودند. دنیای تلویزیون و سریال نیز از این قاعده مستثنی نیست. یک شخصیت شرور خوب در سریال کسی است که آن‌قدر ترسناک و مهیب باشد که بتواند درگیری مهیجی را ارائه بدهد، درگیری‌ای که چندین قسمت، چندین فصل یا حتی کل سریال را در بر بگیرد. وقتی که شرور یک سریال به‌خوبی نوشته شده و توسط بازیگری برجسته ایفا می‌شود، برای همیشه در فرهنگ عامه مردم ماندگار می‌شود.

چه یک شخصیت شرور کلاسیک و قدیمی مانند شخصیت فرمانروا در سریال Doctor Who یا شخصیت شرور نفرت‌انگیزی از سریالی مدرن‌تر همچون جافری براتیون در سریال Game of Thrones، بهترین شرورهای دنیای سریال همیشه آن‌هایی است که مخاطبان دوست دارند از آن‌ها متنفر باشند، آن‌هایی هستند که می‌خواهند شکست آن‌ها را ببینند ولی با این وجود، از حضور آن‌ها در سریال لذت می‌برند.

۱۰. شخصیت فرمانروا – سریال Doctor Who

سریال Doctor Who

سریال علمی تخیلی و برجسته Doctor Who از شبکه بی‌بی‌سی از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۸۹ میلادی پخش شد و سریال تازه آن نیز از سال ۲۰۰۵ تا به الان در حال پخش است. این سریال داستان ماجراجویی‌های بیگانه‌ای به نام دکتر را دنبال می‌کند که می‌تواند ظاهر و شخصیت خودش را در زمان نزدیک به مرگش تغییر بدهد و این در حالی است که او می‌تواند در زمان و فضا با همراهان خودش سفر کند. دکتر در ماجراجویی‌های متعدد خودش با چندین دشمن نمادین روبه‌رو شده اما شخصیت فرمانروا احتمالاً از جمله دشمنان او است که بیشترین تأثیر را در داستان داشته است.

شخصیت شرور فرمانروا تمام ویژگی‎‌های یک شخصیت شرور از سریالی علمی تخیلی و ماندگار را دارد. او ارتباط شخصی قوی‌ای با شخصیت قهرمان داستان دارد، مرتکب اعمال شرورانه متعددی شده و همچنین یکی از ترسناک‌ترین شروران علمی تخیلی است. از همه مهم‌تر اینکه او قادر است تا همانند دکتر خودش را بازسازی کند و به همین خاطر نیز در سال‌های مختلف توسط بازیگران متعددی از راجبر دلگادو گرفته تا جام سیم ایفا شده است.

۹. شخصیت جافری براتیون – سریال Game of Thrones

سریال Game of Thrones

سریال «بازی تاج و تخت» داستان ۹ خانواده اشرافی را روایت می‌کند که که برای به دست آوردن کنترل سرزمین‌های وستروس با یکدیگر مبارزه می‌کنند و این سریال در طول هشت فصل خود شخصیت‌های شرور شگفت‌انگیزی و بزرگی را به نمایش گذاشته بود که برخی از آن‌ها واقعاً نفرت‌برانگیز بودند. با این حال، یکی از شخصیت‌های شرور سریال «بازی تاج و تخت» آنقدر در بین مخاطبان منفور بود که وقتی کشته شد، بسیاری از افراد از خوشحالی اشک ریختند و آن شخصیت نیز جافری براتیون پسر ملکه سرسی لنیستر و هجدهمین پادشاهی بود که روی تخت آهنین نشسته بود.

نقش این شخصیت را جک گلیسون به بهترین شکل ممکن بازی کرده بود. شخصیت جافری پسری بی‌رحم و سادیست است که اتفاقا فردی احمق نیز به شمار می‌رود. با این حال، با وجود همه این صفات او روی تخت سلطنت قرار گرفت و به یکی از شرورترین شخصیت‌های سریال «بازی تاج و تخت» تبدیل شد. ویژگی اصلی شخصیت‌های شرور معمولا منفور بودن آن‌ها است اما شخصیت جافری علاوه بر این مورد، نکات ظریف و لایه‌های متعددی دارد که باعث شده تا در بین مخاطبان بسیار منفورتر باشد. باید گفت که این شخصیت و قوس داستانی آن به بهترین شکل ممکن نوشته شده‌اند.

۸. شخصیت لیویا سوپرانو – سریال The Sopranos

سریال The Sopranos

سریال «سوپرانوها» توانست دنیای سریال و تلویزیون را متحول کرده و دنیای سریال را به‌عنوان رسانه‌ای معتبر که امروزه به آن مشهور است، تغییر بدهد. این سریال درباره یک رئیس مافیای نیوجرسی به نام تونی با بازی جیمز گاندولفینی است که با مسائل شخصی و کاری‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که روی وضعیت روانی وی تأثیر گذاشته‌اند و همین نیز باعث شده تا او به دنبال مشاوره و روانپزشکی باشد. همانند تمام سریال‌های خوب و بزرگ جنایی، سریال «سوپرانوز» نیز چندین شرور ترسناک داشت اما یکی از بدترین شخصیت‌های شرور در این سریال بدون شک مادر تونی یعنی لیویا سوپرانو است.

نانسی مارچند هنرپیشه فوق‌العاده‌ای بود و او توانست با وجود مدت زمان حضور محدودی که در اختیار داشت، هنرنمایی درخشانی را ارائه بدهد و همین نیز گواه بر توانایی‌های برجسته بازیگری وی است. لیویا مادری وحشتناک و حتی انسانی نفرت‌انگیزتر به شمار می‌رود که تنها منبع لذتش در زندگی این است که اطرافیانش از جمله تونی را تا حد امکان بدبخت کند. به دلیل درگذشت نابه‌هنگام این بازیگر، قوس داستانی این شخصیت باید کوتاه می‌شد اما آسیبی که این شخصیت به پسرش وارد کرده بود، دائمی بود و در نهایت نیز پسرش از آن صدمه دید.

۷. شخصیت سرسی لنیستر – سریال Game of Thrones

سریال Game of Thrones

او ممکن است خطرناک‌ترین یا منفورترین شخصیت شرور در دنیای سریال نباشد اما سرسی لنیستر مطمئنا یکی از پیچیده‌ترین و بهترین شخصیت‌های شروری است که در سریال «بازی تاج و تخت» به نمایش گذاشته شده است. او که آخرین فردی است که روی تخت آهنین نشست، بیستمین فرمانروای هفت پادشاهی و اولین ملکه حاکم در تاریخ این سرزمین به شمار می‌رود.

قوس داستانی سرسی لنیستر در سراسر سریال پر از نکات ظریف است که با اجرای استثنایی و فوق‌العاده لینا هدی برجسته شده‌اند. شخصیت سرسی به‌عنوان یکی از شخصیت‌های شرور اصلی سریال و یکی از معدود شخصیت‌های شروری که در تمام هشت فصل حضور داشت، هم فردی حیله‌گر و هم بی‌رحم است اما نسبت به فرزندانش و همچنین برادرش جیمی با بازی نیکولای کوستر والداو عشق می‌ورزد و همین نیز اغلب به بزرگترین نقطه ضعف وی تبدیل می‌شود. او یکی از بهترین شخصیت‌های این سریال و مسلماً بهترین شخصیت شرور آن است.

۶. شخصیت هوملندر – سریال The Boys

سریال The Boys

سریال «پسران» به هنگام شروع پخشش در سال ۲۰۱۹ میلادی توانست توجه مخاطبان بسیار زیادی را به خودش جلب کند، اثری که اقتباسی فوق‌العاده از مجموعه کتاب‌های کمیکی به همین نام است. این اثر داستانی خونین، هیچ‌انگاری و طنز‌آمیز از گروهی از افراد را دنبال می‌کند که در دنیای آن‌ها ابرقهرمانان واقعی هستند ولی آن‌ها سعی دارند تا افراد دارای قدرت فرابشری که فاسد هستند و از قدرت‌های خود سوءاستفاده می‌کنند را نابود سازند. شخصیت شرور اصلی این سریال نیز هوملندر رهبر برجسته‌ترین تیم ابرقهرمانی دنیا یعنی گروه هفت است که یکی از بهترین شرورهای دنیای سریال در دهه گذشته محسوب می‌شود.

شخصیت هوملندر نیرویی کاملاً مهیب و خوفناک است و این واقعیت که اگر ابرقهرمانان واقعاً واقعیت داشتند، حداقل برخی از آن‌ها همانند هولمندر بودند و همین نیز شخصیت هولمندر را بسیار ترسناک‌تر و مهیب‌تر می‌کند. نقش این شخصیت را آنتونی استار بازی می‌کند که توانسته با نقش‌آفرینی خودش بیننده‌ها را انگشت به دهان بگذارد و یکی از ترسناک‌ترین ابرشرورهای دنیای سریال باشد. هوملندر فردی خودشیفته، سادیستیک و با آسیب روحی عمیق است که از قدرت نامحدودی برخوردار است.

۵. شخصیت بن لینوس – سریال Lost

سریال Lost

برخی فکر می‌کنند که پایان سریال «لاست» اصلاً خوب نبوده و برخی دیگر نیز فکر می‌کنند که بسیار درخشان بوده و این در حالی است که برخی باور دارند که سازندگان در فصل پایانی داستان از دست‌شان در رفته و برخی نیز باور دارند که از ابتدا تا انتها سریالی درجه یک باقی مانده است. در هر صورت، چیزی که نمی‌توان آن را انکار کرد، این است که سریال «لاست» یکی از بهترین و مهم‌ترین سریال‌های علمی تخیلی قرن بیست و یکم به شمار می‌رود که برخی از به‌یادماندنی‌ترین شخصیت‌های شرور این ژانر در خود جای داده است. بهترین آن‌ها نیز بدون شک شخصیت بسیار مخوف و بسیار پیچیده بنجامین لینوس است.

در سریال «لاست» نقش بن لینوس را مایکل امرسون بازی می‌کند که یکی از آندریتدترین نقش‌آفرینی‌های دنیای سریال در آن سال‌ها به شمار می‎‌رود. بن رهبر شرور گروه Others on the Island است که ساکنین قدیمی جزیره با گذشته‌ای مرموز هستند و این در حالی است که خود بن نیز شخصیتی غیر قابل پیش‌بینی دارد. با اینکه او برای مدتی طولانی شخصیت شرور اصلی سریال بود اما تکامل او باعث شد تا به متحد قهرمانان داستان تبدیل شود و همین قوس داستانی لایه به لایه نیز باعث شده تا او یکی از بهترین شخصیت‎ها در سریال «لاست» باشد.

۴. شخصیت لوگان روی – سریال Succession

