بازگشت بیل و فرانک در فصل دوم The Last of Us ؟

کریگ مازن در تازه‌ترین صحت‌های خود به شخصیت‌های بیل و فرانک در سریال The Last of Us اشاره کرده است.

با نزدیک شدن به موعد مقرر آغاز پروسه فیلم‌برداری فصل دوم سریال تحسین شده و پربیننده The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) شاهد انتشار اخبار گسترده‌ای حول محور آن هستیم که طرفداران این مجموعه را حسابی به وجد آورده است. نیک آفرمن بازیگر نقش بیل در این مجموعه طی هفته گذشته خبری را اعلام کرد که حسابی سر و صدا به راه انداخته است.

خبری مبنی بر ساخت یک پیش درآمد حول محور شخصیت‌های بیل و فرانک که حال کریگ مازن نسبت به آن واکنش نشان داده و چنین اعلامیه‌ای را تنها یک شوخی از سوی بازیگر تحسین شده هالیوودی خطاب کرده است.

من به قسمت ساخته شده حول محور بیل و فرانک افتخار می‌کنم. با این حال داستان‌ آن‌ها به پایان رسیده و شاهد بازگشتشان نخواهیم بود. سخنان نیک آفرمن نیز تنها یک شوخی بود و چنین مسئله‌ای حقیقت ندارد.

بیل یکی از شخصیت‌های پرطرفدار فرنچایز The Last of Us محسوب می‌شود که در بازی ویدیویی نخست، با جوئل و الی مواجه شده و آن‌ها را در طول سفرشان یاری می‌نماید. نیل دراکمن و کریگ مازن در تصمیمی جنجالی شیوه روایت داستان وی را دستخوش تغییر داده و یک قسمت کامل را به او اختصاص دادند. قسمتی که با مرگ تراژیک بیل و فرانک به پایان رسید و طبیعتاً هیچ بازگشتی برای آن‌ها در طول فصل دوم به وقوع نخواهد پیوست.

منبع: کامیک‌بوک