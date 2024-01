حساب رسمی توییتر بازی Call of Duty، اعلام کرده که حالت مورد انتظار Ranked Play بازی Call of Duty: Modern warfare 3، به دلیل باگ‌های بزرگی که در آن وجود داشت، به تعویق افتاده است. به‌روزرسانی جدید بازی Call of Duty: Modern Warfare 3 امروز منتشر شد و انتظار می‌رفت محتوا و تغییراتی را که […]

حالت Ranked بازی Call of Duty: Modern warfare 3 به تاخیر افتاد علیرضا نظری ۲۸ دی ۱۴۰۲ - 15:27