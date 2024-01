مقایسه The Last of Us Part 2 Remastered روی PS4 و PS5

محصول جدید سونی اینتراکتیو اینترتینمنت (Sony Interactive Entertainment) و استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog)، یعنی The Last of Us Part 2 Remastered، هم‌اکنون برای PS5 در دسترس است و اگر به دنبال مقایسه آن با نسخه اصلی PS4 هستید، ادامه این مطلب را بخوانید.

عنوان The Last of Us Part 2 Remastered در PS5 دارای برخی پیشرفت‌های بصری جزئی نسبت به نسخه اصلی PS4 است. تشخیص این دو نسخه از نظر تنظیمات گرافیکی دشوار خواهد بود، زیرا تفاوت‌ها کاملاً آشکار نیستند، مگر اینکه در کنار هم مشاهده شوند. این بازی ۲ حالت گرافیکی (Fidelity و Performance) را در PS5 ارائه می‌دهد، در مقایسه با تنها یک حالت در PS4.

از نظر کیفیت تصویر، بازی The Last of Us Part 2 Remastered روی PS5 با وضوح ۴K (2160p) در حالت Fidelity اجرا می‌شود. در حالت Performance، وضوح بازی به ۱۴۴۰p کاهش می‌یابد. در همین حال، نسخه اصلی در PS4 با کیفیت ۱۰۸۰p و در PS4 Pro با کیفیت ۱۴۴۰p اجرا خواهد شد.

از نظر عملکرد، نتایج زیر را برای The Last of Us Part 2 Remastered روی PS5 شاهد هستیم:

۳۰ فریم بر ثانیه در حالت Fidelity با صفحه نمایش ۶۰ هرتزی

۴۰ فریم بر ثانیه در حالت Fidelity با فریم ریت آنلاک شده و VRR غیرفعال روی صفحه نمایش ۱۲۰ هرتزی

۴۰ تا ۶۰ فریم بر ثانیه در حالت Fidelity با فریم ریت قفل شده و VRR فعال روی نمایشگر ۱۲۰ هرتزی

۶۰ فریم بر ثانیه در حالت Performance روی نمایشگر ۶۰ هرتزی

۷۵ تا ۱۰۰ فریم بر ثانیه در حالت Performance با فریم ریت قفل شده و VRR فعال روی صفحه نمایش ۱۲۰ هرتزی

نسخه اصلی (ریمستر نشده) نیز نتایج زیر را ارائه می‌دهد:

۳۰ فریم بر ثانیه روی PS4 و PS4 Pro

۴۰ فریم بر ثانیه روی PS5 به لطف قابلیت Backward Compatibility

سایر پیشرفت‌ها در The Last of Us Part 2 Remastered شامل بهبودهای عمده در زمان بارگذاری، پشتیبانی از فناوری‌های کنترلر DualSense و محتوای اضافی در قالب Lost Levels و حالت روگ‌لایک No Return می‌باشد.

در مجموع، بازی The Last of Us Part 2 Remastered تا آنجایی که بحث پیشرفت‌های بصری مطرح باشد، چیز زیادی ارائه نمی‌دهد. با این حال، برای کسانی که بازی را روی صفحه نمایش ۱۲۰ هرتزی با پشتیبانی از VRR تجربه می‌کنند، نرخ فریم بالاتر از ۶۰ مطمئناً ارزشمند خواهند بود. در نهایت باید بگوییم که محتوای اضافی دلیل اصلی برای بازدید مجدد از بازی است.

