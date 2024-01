Hogwarts Legacy پرفروش ترین بازی سال ۲۰۲۳ در ایالات متحده شد

بر اساس اعلام رسمی شرکت تحقیقاتی Circana که قبلا با نام NPD شناخته می‌شد، بازی Hogwarts Legacy به پرفروش‌ترین بازی سال ۲۰۲۳ ایالات متحده تبدیل شده است.

۲۰۲۳ سال فوق العاده‌ای برای بازی‌های بزرگ بود، اما همچنین سالی بود که با اخراج‌های قابل توجه توسعه دهندگان بزرگ و کوچک همراه شد. برخی برآوردها، تعداد کل اخراجی‌های صنعت بازی‌های ویدیویی در سال ۲۰۲۳ را بیش از ۶۰۰۰ نفر اعلام می‌کنند. در همین حال می‌خواهیم ببینیم کدام بازی‌ها در سالی که گذشت، بیشترین فروش را داشته‌اند.

طبق آمار منتشر شده توسط گروه Circana و تحلیلگر مت پیسکاتلا (Mat Piscatella) که در حساب توییتر خود فاش کرد، Hogwarts Legacy، پرفروش‌ترین بازی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ بوده است. یک بازی RPG جهان باز بر اساس دنیای هری پاتر که با عملکرد تحسین برانگیز خود توانست موفقیت بزرگی را برای WB Games رقم بزند. این بازی که بیش از ۲۲ میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته است، نه تنها پرفروش ترین بازی سال ۲۰۲۳ در بریتانیا بود، بلکه در ایالات متحده نیز به این موفقیت دست یافت.

پس از هاگوراتز لگسی، بازی Call of Duty: Modern Warfare 3 در رتبه دوم قرار گرفته است. Hogwarts Legacy در ماه فوریه ۲۰۲۳ راه شد، بنابراین از نظر باز‌ه‌ی زمانی عرضه در بازار، در مقایسه با Modern Warfare III که در نوامبر منتشر شد، مزیت بزرگی داشت. Hogwarts Legacy روی کنسول محبوب سوییچ نیز موجود است و در رابطه با Modern Warfare III این قضیه صدق نمی‌کند.

پس از این دو، بازی Madden NFL 24 در جایگاه سوم، Marvel’s Spider-Man 2 در رتبه چهارم و The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom در رتبه پنجم قرار گرفته‌اند. (اگرچه فروش دیجیتالی برای Zelda محاسبه نمی‌شود).

در واقع، Hogwarts Legacy سومین بازی در یک دهه و نیم اخیر بوده که در طول یک سال تمام، از یک نسخه جدید Call of Duty در ایالات متحده فروش بیشتری داشته است. از سال ۲۰۰۹، فرنچایز Call of Duty هر ساله، به جز سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸، پرفروش‌ترین بازی در ایالات متحده بوده است، زمانی که بازی‌های GTA 5 و Red Dead Redemption 2 (به ترتیب) رتبه‌های برتر را به خود اختصاص دادند.

Hogwarts Legacy همچنین در جدول فروش سالانه پلتفرم، برای پلی استیشن در صدر قرار گرفت و Marvel’s Spider-Man 2 در رتبه دوم و Call of Duty: Modern Warfare 3 در رتبه سوم قرار گرفتند. بر روی ایکس باکس نیز Call of Duty مقام اول را به خود اختصاص داد و Hogwarts Legacy در رتبه دوم قرار گرفت.

در همین حال، چندین عنوان جدید دیگر از جمله Mortal Kombat 1، Diablo 4، Star Wars Jedi: Survivor، EA Sports FC 24، Starfield، Super Mario Bros. Wonder و Resident Evil 4 نیز به ۲۰ چارت برتر سال راه یافتند.