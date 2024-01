دقایقی پیش، تریلر زمان عرضه The Last of Us Part 2 Remastered منتشر شد و حال می‌توانید به بررسی و مشاهده آن بپردازید.

عنوان The Last of Us Part 2 Remastered نسخه بهبود یافته The Last of Us Part 2 بوده و توسط استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) توسعه داده شده است. The Last of Us Part 2 Remastered شامل پشتیبانی کامل از قابلیت‌های کنترلر DualSense، پیشرفت‌های گرافیکی، محتوای جدیدی که در نسخه پایه حذف شده بودند و حالت روگ‌لایک No Return است. بازی مورد بحث ما در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۹ دی ۱۴۰۲) برای پلی استیشن ۵ عرضه می‌شود.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

نظر شما درباره تریلر زمان عرضه The Last of Us Part 2 Remastered چیست؟ لطفاً در بخش نظرات به ما اطلاع دهید.