شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix) در جریان رویداد Xbox Developer Direct اعلام کرد که بازی Visions of Mana راهی سرویس Xbox Game Pass خواهد شد. بازی ماجراجویی Visions of Mana که اولین بار در مراسم The Game Awards معرفی شد، قرار است در سال جاری میلادی برای پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس […]

بازی Visions of Mana برای گیم پس تایید شد محسن رضوی فر ۲۹ دی ۱۴۰۲ - 00:05