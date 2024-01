تروی بیکر بازیگر شخصیت اصلی Indiana Jones است

عنوان Indiana Jones and The Great Circle امروز به طور رسمی توسط استودیوی ماشین گیمز (MachineGames) و در جریان رویداد Xbox Developer Direct معرفی شد.

هم‌اکنون تایید شده است که کسی جز تروی بیکر (Troy Baker) صداپیشه شخصیت اصلی بازی نخواهد بود. البته برخی از گیمرهای تیزبین پس از تماشای تریلر، این مسئله را فهمیده بودند.

در پستی از Entertainment Weekly که این خبر را تایید کرد، اعلام شد تروی بیکر همچنین اجرای موشن کپچر را برای این شخصیت ارائه کرده؛ چیزی که این بازیگر پُرکار به هیچ‌وجه با آن غریبه نیست.

او می‌تواند هر کاری را انجام دهد

تروی بیکر یکی از محبوب‌ترین و شناخته‌شده‌ترین صداپیشگان در این تجارت است که به عنوان شخصیت‌های اصلی در عناوینی مانند The Last of Us ،Shadow of Mordor ،Saints Row IV ،BioShock Infinite ،Fort Solis ،Far Cry 4 و تولیدات بی‌شمار دیگری به ایفای نقش پرداخته. او هم‌اکنون قصد دارد استعدادهای آوازی خود را در The Great Circle به شخصیت ایندیانا جونز (Indiana Jones) قرض دهد.

امروز تایید شد که Indiana Jones and The Great Circle در اواخر سال ۲۰۲۴ عرضه می‌شود. در تریلر رونمایی از بازی، یک ماجراجویی حماسی و پرمخاطره را شاهد بودیم. بازیکنان کنترل ایندیانا جونز را از منظر اول‌شخص به عهده گرفته، معماها را حل کرده و با دشمنان در زمین و هوا مبارزه خواهند کرد.

عنوان Indiana Jones and The Great Circle از بازیگران معروفی بهره می‌برد و این موضوع، به محصول اعتبار ویژه‌ای می‌بخشد. برخی با دیدگاه اول‌شخص بازی مشکل دارند، اما در نگاه اول فوق‌العاده به نظر می‌رسید. به طور حتم پیش از انتشار بازی در سال جاری، شاهد اطلاعات بیشتری از آن خواهیم بود.

نظر شما در این باره چیست؟ لطفاً در بخش نظرات پایین به ما اطلاع دهید.