شرکت بتسدا (Bethesda) به صورت رسمی از جدیدترین بسته گسترش‌دهنده بازی The Elder Scrolls Online تحت عنوان Gold Road رونمایی کرد. بسته گسترش‌دهنده The Elder Scrolls Online: Gold Road محتوای جدیدی را به این اثر MMORPG اضافه می‌کند که شامل محتوای داستانی و همچنین قابلیت ساخت طلسم از طریق سیستم Scribing جدید خواهد بود. The […]

از بسته گسترش‌دهنده The Elder Scrolls Online: Gold Road رونمایی شد محسن رضوی فر ۲۹ دی ۱۴۰۲ - 09:30