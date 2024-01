تام کروز را می‌توان به عنوان ستاره بزرگ حال حاضر سینمای هالیوود در نظر گرفت که آثاری خاطره‌انگیز و به یاد ماندنی را نقش آفرینی کرده است.

تامس کروز ماپوتر چهارم در تاریخ ۳ ژوئیه ۱۹۶۲ (۱۲ تیر ۱۳۴۱) در شهر سیراکیوس واقع در نیویورک کشور آمریکا چشم به جهان گشود. والدین وی را پدرش، تامس کروز ماپوتر سوم مهندس برق و لوازم‌های الکتریکی و مادرش، مری لی معلم تشکیل داده است. او همچنین صاحب ۳ خواهر به نام‌های لی آن، ماریان و کاس نیز می‌باشد که رابطه‌ای گرم و صمیمی با آن‌ها دارد.

خانواده تام کروز از شرایط مالی بسیار فجیعی رنج برده تا حدی که او دوران سختی را در فقر کامل سپری کرده است. در این گیر و دار با پدری دمدمی مزاج نیز مجبور به زندگی بود که در عین حمایت از فرزندانش، در کسری از ثانیه به جنون روی آورده و به بدترین شکل ممکن آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار می‌داده است. مردی که تام کروز تحت هیچ شرایطی حاضر به اعتماد به وی نبود و در نهایت نیز بر اثر سرطان در سال ۱۹۸۴ دار فانی را وداع گفت.

این ستاره بزرگ سینما دوره نوجوانی پر فراز و نشیبی را طی کرد. از یک سو به سبب شغل پدرش، خانواده‌شان مجبور بودند تا در شهر و ایالت‌های مختلفی به زندگی پرداخته و عملاً جای ثابتی نداشتند و در سوی دیگر ماجرا تام کروز رابطه چندان خوبی با درس و مدرسه نداشت و در طی ۱۴ سال، به طرز عجیبی مجبور شد تا ۱۵ بار مدرسه خود را تغییر دهد. با این حال آشنایی او با هنر بازیگری سبب شده بود تا از همان دوران کلاس‌های ابتدایی به نمایش بداهه و زنده روی بیاورد.

در حالی که تام کروز سعی داشت تا بتواند در حیطه هنر، آموزش‌های لازم را کسب نماید، مشکلات خانوادگی وی با فرا رسیدن دهه ۱۹۷۰ میلادی به اوج خود رسید تا حدی که بالاخره شاهد جدایی والدینش از یکدیگر بود و مادرشان که تحت هیچ شرایطی حاضر به تنها گذاشتن فرزندانش با تامس نبود، آن‌ها را همراه با خود از کانادا به آمریکا بازگرداند و مدتی بعد توانست تا با مردی جدید به نام جک سوث آشنا شده و سپس با یکدیگر ازدواج نمودند.

نکته جالب توجه درباره زندگی تام کروز در همین دهه ۱۹۷۰ به وقوع پیوسته است. او که باورهای دینی سفت و سختی داشت، با شرکت در دوره‌ها و رویدادهای کلیسا کاتولیک، علاقه پیدا کرد تا تبدیل به کشیش فرانسیسکنی بشود. با این حال سختی و مشکلات روزگار، فقر شدید و سر و کله زدن با مشکلات جوانی سبب شد تا از این مسئله منصرف شده و مسیر متفاوتی را در زندگی پیش بگیرد.

با فرا رسیدن ۱۸ سالگی، مادر و همسر وی تلاش مضاعفی را به کار گرفته تا تام کروز را راضی نمایند که علاقه دوران کودکی خود را دنبال نموده و برای وارد شدن به حرفه بازیگری، به شهر نیویورک نقل مکان کند و در این امر نیز موفق شدند. البته که مشکلات مالی، مانع بزرگی بر سر راه این جوان بود و به همین سبب نیز ابتدا به عنوان شاگرد راننده اتوبوس در نیویورک به فعالیت مشغول شد تا بلکه بتواند اندک سرمایه‌ای را برای خود دست و پا نماید.

پس از آن به لس‌آنجلس رفت تا بتواند در تست‌های بازیگری شرکت کرده و در سال ۱۹۸۱ میلادی برای نخستین‌بار توانست تا در فیلمی هالیوودی به نام Endless Love به کارگردانی فرانکو زفیرلی نقش آفرینی نماید. در همان سال باری دیگر شانس در خانه او را زد و شرایط به گونه‌ای رقم خورد تا در فیلمی دیگر به نام Taps نقش آفرینی نماید. در حالی که تام کروز ذهنیت تبدیل شدن به بازیگری دست چندم و نقش‌های فرعی را در سر داشت اما نقش آفرینی ارزشمندی که از خود بروز داده بود، جایگاه بازیگری وی را تحت‌الشعاع قرار داد.

چنین رویکردی سبب شد تا در همکاری با کارگردان پرآوازه هالیوود یعنی فرانسیس فورد کاپولا در فیلم The Outsiders کنار بازیگران تازه نفس و جوانی نظیر سی توماس هوول، مت دیلون و پاتریک سوویزی به نقش آفرینی بپردازد که هر یک از آن‌ها بعدها به بازیگران مشهوری در سینما تبدیل شدند. وضعیت بازیگری رو به رشد تام کروز تا سال ۱۹۸۶ با آثاری نظیر Legend و Risky Business ادامه پیدا کرد تا بالاخره فرصت بزرگ زندگی در برابر وی قرار گرفت.

تونی اسکات در همکاری با کمپانی پارامونت پیکچرز درصدد تولید فیلمی اکشن و درام حول محور خلبانان نیروهای هوایی ارتش ایالات متحده آمریکا بود تا اثر جاه‌طلبانه‌ای را کارگردانی نماید که تا آن زمان سابقه نداشته است. فیلمی تحت عنوان Top Gun که تام کروز به سبب شهرتی که برای خود رقم زده بود، موفق به کسب نقش قهرمان فیلم شد تا در مسیر تبدیل شدن به یک ستاره سینما قرار بگیرد.

فیلم Top Gun با ۱۵ میلیون دلار بودجه در سال ۱۹۸۶ میلادی به اکران درآمد و موفق شد تا فروشی بالغ بر ۳۵۷ میلیون دلار را به ثبت برساند که موفقیتی قابل توجه برای تام کروز به شمار می‌رفت. موفقیتی که منجر به نقش آفرینی در فیلم‌هایی نظیر The Color of Money، Rain Man، Days of Thunder، A Few Good Men و Born on the Fourth of July تا اوایل دهه ۹۰ میلادی شده بود که هر یک جنبه متفاوتی از قدرت بازیگری وی را به معرض نمایش گذاشته و با استقبال مخاطبین و منتقدین مواجه شده و برای نخستین‌بار در جشنواره‌هایی نظیر اسکار و بفتا موفق به نامزدی برای بهترین بازیگر نقش اولی شد که دستاورد بزرگی به شمار می‌رفت.

آغاز دهه ۹۰ میلادی برای تام کروز با شگفتی‌های بسیاری همراه شده بود. از یک سو نقش آفرینی در فیلم‌هایی نظیر Days of Thunder و Far and Away سبب شد تا با همسر آن زمان خود یعنی نیکول کیدمن همبازی شده و درام‌های عاشقانه جذابی را رقم بزند. در سوی دیگر ماجرا به نقش آفرینی در پروژه‌های سینمایی پر سر و صدا و مخاطب پسندی نظیر Interview with the Vampire و Jerry Maguire (اثری که دومین نامزدی اسکار را برای تام کروز به همراه داشت) پرداخت.

در ادامه نیز با فیلم‌های Mission: Impossible، Eyes Wide Shut و Magnolia (سومین نامزدی اسکار برای وی را به همراه داشت) تمامی توجهات را به سمت خود معطوف کرد؛ فیلم نخست یک اکشن هیجان‌انگیز دیوانه‌وار با بدلکاری‌هایی بود که تام کروز شخصاً آن‌ها را انجام می‌داد و دومی اثری روان‌شناختی و منحصر به فرد ساخته استنلی کوبریک که درام دیگری را در کنار همسرش یعنی نیکول کیدمن رقم می‌زد. آثار نام برده شده در مدت زمان ۱۰ سال توانستند تا نام تام کروز را به بازیگری مطرح، محبوب و پرفروش تبدیل نمایند که حضورش در هر فیلمی، موفقیت آن را تضمین می‌کرد.

نکته حائز اهمیت درباره بازیگری تام کروز تا پیش از سال ۲۰۰۰ میلادی به تنوع نقش‌ها و عدم محدودیت به ژانر اکشن تلقی می‌شد. از آثار درام و عاشقانه گرفته تا اکشن و ترسناک، او خود را به هیچ ژانری محدود نمی‌کرد؛ با وجود این که علاقه بسیاری به بدلکاری کارهایش داشت و ژانر اکشن از جایگاه ویژه‌ای در نزد وی برخوردار می‌بود. مسئله‌ای که از ۲۰۰۰ به بعد تا حدودی دستخوش تغییر قرار گرفت.

موفقیت فیلم Mission: Impossible در سال ۱۹۹۶ میلادی، تهیه‌کنندگان کمپانی پارامونت را متقاعد نمود تا با انجام سرمایه‌گذاری هنگفت، این فیلم را تبدیل به فرنچایزی گسترده کرده که تاکنون جمعاً ۷ فیلم از آن ساخته شده است. فرنچایزی که موفق‌ترین دنباله آن Mission: Impossible – Fallout محصول سال ۲۰۱۸ با فروش ۷۹۱ میلیون دلار نام داشته و آخرین نسخه‌اش نیز Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One می‌باشد که قسمت دوم آن برای اکران در سال ۲۰۲۵ میلادی برنامه ریزی شده است.

با آغاز قرن جدید میلادی، تام کروز با پشت سر گذاشتن دورانی سراسر فقر، بدبختی، مشکلات خانوادگی و حسرت، بالاخره توانست تا خود را نجات داده و به ستاره سینمای هالیوود تبدیل شود که به راحتی از پس هر نقشی در هر ژانری برمی‌آمد. بازیگری که قرن جدید را با فیلم‌های اکشن و علمی تخیلی نظیر Vanilla Sky و Minority Report آغاز نمود، با آثار تاریخی و آخرالزمان‌محور همچون The Last Samurai و War of the Worlds ادامه داد و با کمدی و درام Tropic Thunderو Lions for Lambs سینماگران و طرفدارانش را حسابی به وجد آورد.

انتخاب سردبیر ، بیوگرافی بازیگران ، فیلم و سریال

Mission: Impossible, Tom Cruise, Top Gun, بیوگرافی, تام کروز

منبع متن: gamefa