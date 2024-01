اطلاعات جدید منتشر شده نشان می‌دهد که استودیوی ماشین‌گیمز (MachineGames) همانند بازی‌های سری Wolfenstein برای ساخت Indiana Jones and the Great Circle از موتور idTech استفاده کرده است. مایکروسافت در جریان رویداد Xbox Developer Direct سرانجام از بازی Indiana Jones and the Great Circle رونمایی کرد و اطلاعات مختلفی از این اثر منتشر شد. حال […]

بازی Indiana Jones and the Great Circle با موتور idTech ساخته شده است محسن رضوی فر ۲۹ دی ۱۴۰۲ - 14:36

اطلاعات جدید منتشر شده نشان می‌دهد که استودیوی ماشین‌گیمز (MachineGames) همانند بازی‌های سری Wolfenstein برای ساخت Indiana Jones and the Great Circle از موتور idTech استفاده کرده است. مایکروسافت در جریان رویداد Xbox Developer Direct سرانجام از بازی Indiana Jones and the Great Circle رونمایی کرد و اطلاعات مختلفی از این اثر منتشر شد. حال به‌تازگی مشخص شده که این بازی با بهره‌گیری از کدام موتور گرافیکی ساخته شده است. جان لینمن (John Linneman) از دیجیتال فاندری (Digital Foundry) اخیراً با انتشار تصویری در توییتر خود تایید کرده که این بازی با استفاده از موتور idTech ساخته شده است. احتمالاً برای توسعه‌ی اثر مذکور از موتور idTech 7 استفاده شده که اولین بار با عنوان DOOM Eternal عرضه شد. البته این موضوع چندان غافلگیرکننده نیست، چراکه ماشین‌گیمز برای ساخت بازی‌های Wolfenstein نیز از نسخه‌های مختلف انجین idTech استفاده کرده بود. بازی اکشن ماجراجویی اول شخص Indiana Jones and the Great Circle در اواخر سال ۲۰۲۴ برای ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. همچنین تایید شده که تروی بیکر (Troy Baker) در این بازی ایفاگر نقش ایندیانا جونز است. نظر شما در این باره چیست؟ محسن رضوی فر See Full Bio

