طبق توضیحات رسمی ارائه شده توسط بتسدا (Bethesda)، بازی Indiana Jones and the Great Circle دارای ترکیبی پویا از گیم‌پلی خطی و نقشه‌هایی با مناطق باز در قالبی روایت محور خواهد بود. موارد زیادی تا به این لحظه از بازی Indiana Jones and the Great Circle توسط استودیوی ماشین گیمز (MachineGames) فاش شده است. از […]

بازی Indiana Jones and the Great Circle دارای نقشه‌های گسترده و مارها خواهد بود علیرضا نظری ۲۹ دی ۱۴۰۲ - 16:11